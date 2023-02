La bande-annonce de Gnarly ‘Zelda: Tears of the Kingdom’ dévoilée sur Nintendo Direct

Légende de Zelda : les larmes du royaumela prochaine suite de Souffle de la nature, a de gros souliers à remplir. Son prédécesseur est incontestablement l’un des jeux vidéo les plus acclamés par la critique de tous les temps. Lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, nous avons eu un nouvel aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre de Tears of the Kingdom, l’un des plus jeux vidéo attendus de 2023.

Outre les visions de Link traversant un Hyrule rempli de brûlures, la bande-annonce nous donne un aperçu des nouveaux éléments de gameplay que Tears of the Kingdom introduira. Nous voyons Link moudre sur des balustrades, souder un doux gant de puissance de style Thanos et piloter une sorte de véhicule hyrulien. Comme l’indique l’illustration de la boîte, Tears of the Kingdom intégrera l’exploration du ciel, quelque chose qui est suggéré dans la bande-annonce avec Link volant dans une montgolfière à un moment donné, et plus tard dans un avion drone.

Les précommandes pour Tears of the Kingdom ouvrent mercredi. Parallèlement à la nouvelle bande-annonce, Nintendo a également dévoilé un nouveau Link Amiibo, ainsi que les goodies de l’édition Collector.

Tears of the Kingdom devrait être lancé sur Nintendo Switch le 12 mai. Il a déjà été retardé une fois, repoussé de sa fenêtre de sortie initiale de 2022, alors croisez les doigts pour que la date du 12 mai reste.