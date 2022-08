La bande-annonce de Ghost : l’avatar commando-cum-samurai-cum-romeo de Nagarjuna fait honte à son fils Naga Chaitanya

Il n’y a pas de ralentissement Cinéma télougou superstar Nagarjunaqui semble s’affiner avec l’âge, ce dont il donne à nouveau amplement la preuve dans son prochain film, Le fantôme. La bande-annonce du Fantômemettant en vedette Akkineni Nagarjunaqui joue le super-espion Agent Vikramvient de tomber, et il a l’air si cool dedans, et son personnage de commando / samouraï / romeo est si cool que ses deux fils acteurs prendraient plusieurs naissances pour correspondre. Film télougou Le Fantôme joue aussi Sonal Chauhan et Gül Panaget est dirigé par Praveen Sattaru. Il sort en salles le 5 octobre. Regardez la bande-annonce ci-dessus…