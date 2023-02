La bande-annonce de “Fast X” voit Vin Diesel et Jason Momoa aller à Vroom pour le Super Bowl 2023

Êtes-vous prêt pour une famille furieuse plus rapide? Voici la bande-annonce de Fast Xle 10e film de la franchise Fast and Furiousdans lequel Vin Diesel et des amis passionnés entrent en action contre Brie Larson et Jason Momoa.

Momoa joue le fils du méchant principal de Fast Five de 2011 – vous savez, celui avec la poursuite en voiture impliquant un coffre-fort géant détruisant les rues de Rio. Il veut se venger dans un conte tout en action qui attire de nombreuses grandes stars de la franchise, des cascades plus ridicules et, d’une manière ou d’une autre, de véritables courses de rue.

Fast X sortira le 19 mai et le premier teaser tombe juste avant Super Bowl 2023 avec une gamme d’autres bandes-annonces dont Scream VI, Donjons & Dragons et 65.

Fast and Furious 10 a déjà été retardé car la pandémie de COVID a repoussé le film précédent, F9 (sortie en 2021). Comme si cela ne suffisait pas, directeur régulier de la série Justin Lin quitter jours dans la production du nouveau film. Mais il a été remplacé par le réalisateur français Louis Letterier, qui dirigeait auparavant l’action automobile des films Transporter (qui mettait en vedette Jason Statham, qui est également dans Fast X. Hé, tout est lié !).

Les visages familiers Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang sont tous présents et corrects. En plus de Momoa et Larson, de nouveaux visages incluent gardiens de la Galaxieest Michael Rooker, La brigade suicide vedette Daniela Melchior, Atteindre l’acteur Alan Ritchson et West Side Story légende Rita Moreno. Oui vraiment.

Nous verrons également un retour pour les différents noms que la franchise a accumulés au fil des ans, notamment Statham, John Cena, Cardi B, Helen Mirren, Scott Eastwood et Charlize Theron. Mais pas Dwayne “the Rock” Johnson, qui se serait brouillé avec Diesel et était probablement trop occupé à essayer de convaincre tout le monde de voir Adam noir.

