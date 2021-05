La bande-annonce de Family Man 2: Manoj Bajpayee et Samantha Akkineni repoussent les limites dans ce thriller énervé – Visionner | Actualités de la série Web

New Delhi: La nouvelle saison de The Family Man a une plus grande échelle, des enjeux plus élevés et un ennemi plus féroce. La bande-annonce de The Family Man Season 2 de Manoj Bajpayee est en ligne et est une montre avant-gardiste. L’émission sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

Créé par le duo maverick, Raj et DK, la nouvelle saison d’Amazon Original Series The Family Man marque les débuts numériques de la superstar du Sud Samantha Akkineni qui rejoint le casting stellaire de la série comprenant Manoj Bajpayee, Priyamani, Sharib Hashmi et Seema Biswas.

En mettant fin aux spéculations, les fabricants ont officiellement annoncé aujourd’hui le 4 juin 2021, date de sortie de la nouvelle saison de son émission très acclamée, The Family Man.

À propos de la bande-annonce, les créateurs Raj et DK ont déclaré: « En tant que créateurs, nous attendons depuis assez longtemps pour partager la bande-annonce de la nouvelle saison tant attendue de The Family Man aujourd’hui. Nous avons promis que la saison serait terminée d’ici la fin. cet été, et nous sommes heureux d’avoir à peu près tenu cette promesse :). L’attente sera enfin terminée le 4 juin, car Srikant Tiwari reviendra avec un scénario passionnant, et «le danger a vraiment un nouveau visage» – Samantha Akkineni, qui a fait un travail formidable, avec la distribution de l’ensemble toujours fantastique. Nous sommes convaincus que nous avons créé une saison passionnante pour vous tous, malgré le fait que vous ayez à traverser la pandémie. Espérons que la nouvelle saison en vaudra la peine. des moments extrêmement difficiles, et nous espérons et prions pour des temps meilleurs. Veuillez rester en sécurité, masquer et vacciner dès que possible.

Dans la nouvelle saison, Family Man Srikant Tiwari alias Manoj Bajpayee est enfin de retour avec une interprétation aux multiples facettes de son thriller d’espionnage d’action le plus attendu. Cette fois-ci, la lutte est plus intense car non seulement il a du mal à équilibrer sa famille et sa vie professionnelle toujours exigeante, mais il fait également face à un nouveau némésis ‘Raji, essayé par Samantha Akkineni.

Le spectacle présente également une distribution incroyable du cinéma tamoul, y compris Mime Gopi, Ravindra Vijay, Devadarshini Chetan, Anandsami et N Alagamperumal.