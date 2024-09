La bande-annonce de Everybody Still Hates Chris donne une nouvelle raison de détester Chris

Les gens détestent-ils toujours Chris ? C’est une question à laquelle Comedy Central cherche à répondre avec son redémarrage animé de la sitcom narrée par Chris Rock Tout le monde déteste Chris. Intelligemment intitulé Tout le monde déteste toujours Chrisla nouvelle bande-annonce révèle une version plus farfelue et plus absurde de la série originale, cette fois sous forme de dessin animé ! Ils réunissent également le gang.

En plus de la narration de Rock, Terry Crews et Tichina Arnold reviennent à Bed-Stuy pour diriger la maisonnée. Eh bien, leurs voix reviennent. Comme Tyler James Williams est trop vieux pour prêter sa voix à Chris, Tim Johnson Jr. prendra la relève en tant que garçon du titre que tout le monde déteste. Ozioma Akagha prête sa voix à la petite sœur de Chris, Tonya, Terrence Little Gardenhigh joue son frère Drew et Gunnar Sizemore prend la relève comme L’ami de Chris, Drew.

Tout le monde déteste toujours Chris Mais il y a trop de stars invitées. Tisha Campbell, Bell Biv Devoe, Ayo Edebiri, Busta Rhymes, Rickey Smiley, Sam Richardson et, oui, même Sally Jessy Raphael auront l’occasion de partager à quel point tout le monde déteste encore Chris. Comment pouvons-nous détester Chris avec autant de stars ?

Tout le monde déteste Chris La série a été diffusée pendant quatre saisons sur UPN, puis sur The CW. Les 88 épisodes de la série se sont révélés étonnamment efficaces lors des rediffusions, la série étant toujours diffusée régulièrement à la télévision depuis sa fin en 2009.

Tout le monde déteste toujours Chris Première le mercredi 25 septembre à 22h