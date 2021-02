En plus de ça, Pour de vrai taquine les révélations choquantes des dirigeants de l’industrie, des producteurs et des journalistes qui ont aidé à catapulter la programmation de réalité dans le zeitgeist de la culture pop, ainsi que des histoires inédites et des images inédites de toutes les séries de célébrités, de rencontres, de compétition et de relooking extrême que nous sommes venus aimer au fil des ans.

Les invités supplémentaires prêts à rejoindre Andy incluent Bâcléest le Dr. Terry Dubrow et Dr. Paul Nassif, Les vraies femmes au foyer de New Yorkde Luann de Lesseps et Chanteur Ramona et Les filles d’à côtéde Kendra Wilkinson.

Attendez-vous à voir Caroline Manzo, Danny Cahill, Dr Drew, Eric Nies, Heather B. Gardner, Jazz Jennings, Julie Chen, Julie Gentry, Kelly Alemi, Kyle Richards, Melissa Rivers, Maman juin, Mike « The Miz » Mizanin, Nev Schulman, Norman Korpi, Omarosa Newman, Rachel Zoe, Richard Hatch, Ruben Studdard, Russ et Paola Mayfield, Tami Roman, Teresa Giudice et Thom Filicia ainsi que!