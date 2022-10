La bande-annonce de “Dead Space” révèle le gameplay effrayant de Remake

EA a lancé la saison d’Halloween mardi, avec une bande-annonce montrant le gameplay de son prochain remake de Dead Space. Il arrive sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 27 janvier.

Le remake de Developer Motive vise à rester fidèle au version originale de 2008 du jeu d’horreur, tout en le reconstruisant avec le moteur de jeu Frostbite d’EA.

Le jeu d’action-aventure à la troisième personne suit l’ingénieur Isaac Clarke alors qu’il explore un vaisseau spatial minier envahi par des monstres extrêmement effrayants. L’original a eu des suites en 2011 et 2013.

Motive a précédemment développé la campagne solo en 2017 Star Wars : Battlefront 2 et bataille de l’espace 2020 Star Wars : Escadrons. Il travaille également sur un jeu Iron Man avec Marvel.

Les remakes de jeux sont de plus en plus courants ces dernières années, alors que les entreprises revisitent leurs plus grands succès sur du nouveau matériel. Capcom a déjà sorti des remakes de Resident Evil 2 et 3avec le quatrième jeu de la série recevoir le même traitement l’année prochaine. Square Enix revisité Final Fantasy 7 en 2020, et Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République obtient un remake à un moment donné dans le futur.