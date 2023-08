La bande-annonce de Creepshow S4 promet des fantômes, des goules et du gore

C’est un bon moment effrayant pour être un fan de la télévision d’horreur, avec Chucky a récemment révélé la date de la première de la saison troiset maintenant Frisson de Spectacle d’horreur série d’anthologies annonçant son propre retour. Saison quatre de Série inspirée de George A. Romero de Greg Nicotero sort le vendredi 13 octobre sur Shudder et AMC+.

Encore mieux : la première sera une situation de frénésie, avec six épisodes à la fois sur les streamers ; vous pouvez également regarder de nouveaux épisodes chaque vendredi à 22h00 HE sur la chaîne linéaire d’AMC. Jusqu’à présent, il n’y a pas de liste officielle des descriptions d’épisodes ou de la distribution, mais la bande-annonce montre un visage familier ou deux :

Creepshow : la bande-annonce terrifiante de la saison 4 💀 Shudder

Cela ressemble à Ruth Codd—Anya de Le club de minuit– dire à quelqu’un « Ce sont les derniers moments de votre vie! » – et c’est l’acteur de film culte absolument adoré Tom Atkins (The Fog, Escape From New York, Halloween III: Season of the Witch, Night of the Creeps) confirmant que « quelque chose au-delà de votre compréhension » se passe.

Au-delà, il y a des monstres, des fantômes, un parcelle de cris, ce qui semble être une sorte de caméra diabolique, et plus encore, le tout dans la veine de la comédie d’horreur noire avec des côtés sains de limon que les fans attendent de Spectacle d’horreurl’esthétique inspirée de la bande dessinée vintage. Les fans de films d’horreur attendent toujours avec impatience un vendredi 13 en toutes circonstances, mais octobre a maintenant encore plus d’avantages.

