Le long de la promenade est Semmi (joué par Arsenio Hall). Les deux doivent trouver le fils qu’Akeem ignorait, Lavelle (jouée Jermaine Fowler) qui vit dans le Queens, et le préparer à devenir un prince.

James Earl Jones, qui revient en tant que père d’Akeem, dit dans la bande-annonce: « Vous devez tenir compte de mes paroles avant de partir, mon fils. Maintenant, vous serez roi. Mais le trône doit passer à un héritier masculin. , tu as un fils. Il faut le trouver. «

Avec Murphy et Hall, le film met également en vedette Leslie Jones, Jermaine Fowler, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes et James Earl Jones. Teyana Taylor et Paul Bates font également des apparitions.

Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield ont écrit le scénario pour le suivi.