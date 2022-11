La bande-annonce de “Cocaine Bear” vient de tomber et c’est férocement sauvage

La plus grande star de cinéma de 2023 sera-t-elle un ours noir sous cocaïne ? À première vue, peut-être. Sortie universelle tla bande-annonce de Cocaine Bear mercredi, et le film a l’air chaotique, étoilé et amusant. Réalisé par Elizabeth Banks, le film est inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée dans les années 80. Le thriller bizarre devrait sortir en salles le 24 février 2023.

Comme d’autres films nommés d’après leurs sujets bestiaux (Serpents dans un avion, Les oiseaux), le contenu ici est assez évident : c’est un ours sur la coke. Lorsqu’un ours noir de 500 livres consomme par inadvertance de la cocaïne tombée d’un hélicoptère, la bête se lance dans une quête pour tuer quiconque en vue et devient accro à la substance. La bande-annonce est chaotique et exaltante avec des notes d’humour et d’absurdité – c’est un ours sur la cocaïne, après tout.

En 1985, Andrew Thornton, un trafiquant de drogue et agent des stupéfiants reconnu coupable, a jeté un sac de sport rempli de cocaïne d’un avion alors qu’il survolait la Géorgie, selon Variété. Un ours de 175 livres s’en est emparé, et bien que la créature ne soit pas devenue mortelle après l’avoir consommée, l’ours a fini par faire une overdose et mourir.

Certains acteurs notables du casting de Cocaine Bear incluent la star de Goodfellas Ray Liotta (qui décédé en mai) et Modern Family’s Jesse Tyler Ferguson. Il comprend également trois acteurs de Star Wars : Alden Ehrenreich de SoloKeri Russel de L’Ascension de Skywalker et O’Shea Jackson Jr. de Obi Wan Kenobi.