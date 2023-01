La bande-annonce de Break Point de Netflix présente la prochaine génération de stars du tennis

Le tennis a vu une ère dorée du sport se dérouler sur les écrans du monde entier pendant près de deux décennies, avec des affrontements record et des stars uniques dans une génération.

Mais la question de ‘qui est le prochain?’ était né dans l’esprit des fans en 2022 lorsque GOATS Serena Williams et Roger Federer ont mis un terme à leur carrière de joueur.

La nouvelle série de tennis de Netflix, “Break Point”, documente une année révolutionnaire dans le sport avec un accès sans précédent aux coulisses d’un groupe sélectionné des meilleurs joueurs du monde, la prochaine génération de géants du tennis.

Netflix a publié jeudi une bande-annonce de l’émission, mettant en vedette certains des joueurs ainsi que les légendes Andy Roddick et Maria Sharapova, qui donnent un aperçu. La série sera diffusée le 13 janvier.

“La chose la plus difficile dans le sport est l’attente”, a déclaré Roddick.

La bande-annonce présente aux téléspectateurs la pression à laquelle sont confrontés les jeunes talents les plus brillants du monde et l’intensité indescriptible de la compétition au plus haut niveau du tennis.

«Break Point», produit par l’équipe derrière F1: Drive to Survive, se rapproche des joueurs en vedette tout au long de la saison 2022 sur le circuit ATP et le circuit WTA.

La série commence Down Under pour l’Open d’Australie 2022, avec un trio local composé de Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios et Ajla Tomljanovic.

“On s’attend à ce que je sois la prochaine grande vedette”, déclare Kyrgios, qui s’associe à Kokkinakis pour une course inoubliable en double masculin.

Alors que Break Point apporte un aperçu des coulisses des hauts et des bas auxquels la prochaine génération est confrontée – avec des personnalités comme Matteo Berrettini, Maria Sakkari, Taylor Fritz, Paula Badosa, Ons Jabeur, Félix Auger-Aliassime et Casper Ruud avec, avec des grands comme Andy Roddick et Maria Sharapova qui pèsent.

“Votre corps ne sait pas à quoi il va faire face”, déclare Sharapova, qui a pris sa retraite du tennis en 2020.

