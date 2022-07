La bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever dévoilée au Comic-Con de San Diego

À Comic Con de San DiegoMarvel s’est déchaîné en annonçant Plans MCU et nouveaux films Avengersmais la première bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever a sans doute volé la vedette.

Panthère noire était un méga-hit en 2018, et une suite semblait un plan évident et immédiat. Mais ensuite, la star Chadwick Boseman est décédée d’un cancer du côlon, et rien ne semblait évident ou immédiat. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a promis que Boseman ne serait pas remplacé et que les futurs films seraient “le Tchad est-il fier.”

Basé sur la bande-annonce seule, il semble que Black Panther Wakanda Forever fera exactement cela.

Juste visuellement, cette bande-annonce nous a époustouflés. Musicalement, la transition sans heurt de Bob Marley à Kendrick Lamar était tout aussi incroyable.

Les membres de la distribution de retour incluent Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okove, Martin Freeman comme Everett K. Ross, Letitia Wright comme Shuri et Winston Duke comme M’Baku.

Ce n’est que le dernier d’une énorme journée pour les nouvelles de Marvel. Aujourd’hui, nous avons déjà eu un aperçu de la prochaine phase des films et émissions de télévision Marvel et deux nouveaux films Avengers ont été annoncés.

Black Panther: Wakanda Forever devrait ouvrir dans les salles le 11 novembre.