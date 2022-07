La bande-annonce de «Black Panther 2» est publiée alors que le casting avance sans le défunt acteur Chadwick Boseman

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Marvel a dévoilé la bande-annonce de “Black Panther: Wakanda Forever” samedi au Comic-Con de San Diego alors que le casting avance sans le regretté acteur Chadwick Boseman.

La bande-annonce présente un motif lyrique de “We Gon ‘Be Alright” de la chanson de Kendrick Lamar, “Alright”. La vidéo comprend également des images des environnements de Wakanda et de ce qui semble être un enterrement, avec de nombreux Wakandans vêtus de blanc.

La vidéo montre quelqu’un dans le costume de Black Panther, bien que l’on ne sache pas qui porte le costume. Le personnage de Boseman, T’Challa, était la panthère noire dans le film original.

Boseman est décédé tragiquement en août 2020 à la suite d’une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon.

La bande-annonce révèle que le film suivra la famille restante de T’Challa alors qu’elle semble faire face à sa perte.

L’écrivain et réalisateur Ryan Coogler a évoqué la mort de l’acteur vedette du premier film sur scène lors de l’événement Comic-Con. Coogler avait travaillé sur le premier film “Black Panther”.

“Ça va être difficile de suivre ça, mais nous allons essayer”, a déclaré Coogler. “Cela fait cinq ans que je ne suis pas venu ici. Je me suis assis là et nous avons créé les premières images de ‘Black Panther 1’, et assis à côté de moi se trouvait notre T’Challa, feu le grand Chadwick Boseman.”

Coogler a également offert un aperçu du nouveau film. Il a dit que cela “va dans de nouveaux endroits de Wakanda que nous n’avions jamais vus auparavant, et dans de nouveaux endroits de l’univers cinématographique Marvel”.

Une grande partie de la distribution du film original reviendra pour la suite, notamment Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Danai Gurira et Letitia Wright.

“C’est une bénédiction. Nous avons tous tellement grandi en tant que famille, et ça fait du bien de vous voir et d’honorer grand frère en même temps”, a déclaré Wright.

Pendant ce temps, Michaela Coel, Dominique Thorne, Alex Nivilani, Mabel Cadena et Tenoch Huerta rejoindront tous la série en tant que nouveaux venus pour le prochain film.

“Je suis excité et je suis si heureux d’être ici”, a déclaré Huerta.

« Black Panther : Wakanda Forever » sortira dans les salles américaines le 11 novembre.