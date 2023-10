Êtes-vous prêt pour Gâteau noir?

Oprah ne met pas son nom sur quoi que ce soit, nous sommes donc ravis de voir le mystère du meurtre à plusieurs niveaux se dévoiler dans le prochain drame familial de Hulu. Gâteau noir qui s’étend sur des lieux et des générations époustouflants.

Basé sur Le New York Times-livre à succès de Charmaine Wilkerson, Gâteau noir se concentre sur « une épouse en fuite nommée Covey disparaît dans les vagues au large des côtes de la Jamaïque et on craint qu’elle ne se soit noyée ou qu’elle soit une fugitive en fuite pour le meurtre de son mari à la fin des années 1960 », selon le synopsis officiel.

« Cinquante ans plus tard, en Californie, une veuve nommée Eleanor Bennett perd son combat contre le cancer, laissant à ses deux anciens enfants, Byron et Benny, une clé USB contenant des histoires inédites sur son voyage des Caraïbes jusqu’en Amérique.

Ces histoires, racontées par Eleanor, choquent ses enfants et remettent en question tout ce qu’ils pensaient savoir sur l’origine de leur famille.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Produit exécutif par Winfrey, Gâteau noir étoiles Mia Isaac, Adrienne Warren, Chipo Chung, Ashley Thomas, Lasha Anderson, Foi Alabiet Glynn Turman avec des guest stars récurrentes Ahmed Eljah, Simon Wanet Sonita Henri.

« Il s’agit de l’idée qu’il y a une histoire que vous racontez sur votre vie, sur votre histoire familiale, sur votre culture », a déclaré Wilkerson à propos de la série à succès devenue Hulu dans un interview avec Page de livre. « Et puis il y a les histoires qui ne sont pas racontées, ou cachées, ou qui ne sont pas entièrement révélées », dit-elle. « Le gâteau symbolise l’histoire de cette famille, dans laquelle les enfants, désormais grands, ne connaissent pas vraiment la moitié de ce qu’ont vécu leurs parents », a-t-elle poursuivi. « Leur voyage de découverte va réellement changer la façon dont ils voient non seulement leurs parents, leur histoire familiale, mais aussi leurs propres relations. »

Gâteau noir premières le mercredi 1er novembre exclusivement sur Hulu.