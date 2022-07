La bande-annonce de “Black Adam” révèle l’action anti-héros au Comic-Con de San Diego

Dwayne “The Rock” Johnson a fait un autre splash de super-héros de DC lors du panel Warner Bros. de samedi au Comic-Con de San Diego, présentant une nouvelle bande-annonce pour Black Adam.

Le film sort le 21 octobre.

Viola Davis reviendra dans le rôle d’Amanda Waller, un rôle qu’elle a joué dans Suicide Squad, The Suicide Squad et Peacemaker, avec Noah Centineo dans Atom Smasher, Aldis Hodge dans Hawkman, Sarah Shahi dans Adrianna Tomaz, Quintessa Swindell dans Cyclone et Pierce. Brosnan dans le rôle du docteur Fate.

Les superpuissances d’Adam proviennent du même ancien sorcier que celles de Shazam, et les personnages ont souvent été des ennemis dans les bandes dessinées. Nous ne savons pas si leurs homologues cinématographiques se rencontreront, mais un crossover semble probable depuis Shazam : Fury of the Gods — qui a aussi une remorque le samedi, sort en salles le 21 décembre.