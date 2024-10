La bande-annonce de Better Man raconte l’histoire de Robbie Williams avec un chimpanzé

Avec tous ces biopics musicaux publiés, beaucoup se demandent combien de ces histoires de vie peuvent être racontées d’une manière plus rafraîchissante sans tomber dans les pièges qui Marchez fort : l’histoire de Dewey Cox parodié. Eh bien, Robbie Williams et les créatifs derrière Homme meilleur ont tenté une approche légèrement différente. Le film inspiré de la vie de Williams le montre représenté par un chimpanzé CGI. Notre propre Chris Bumbray a adoré le film au TIFF, déclarant dans sa critique : « Ce qui est le plus fou dans Homme meilleur Ce n’est pas le fait que Robbie Williams soit présenté comme un chimpanzé CGI mais plutôt que cette vanité risquée fonctionne plutôt bien. […] Alors que je suis entré dans Better Man avec un sourcil levé, me méfiant de l’aspect chimpanzé, pour mon plus grand plaisir, cela a fonctionné à merveille. En ce qui concerne les biopics sur grand écran, celui-ci est assez divertissant et délirant, et je me suis bien amusé à le regarder. C’est certainement un sujet à surveiller.

Primordial a maintenant publié la bande-annonce de Homme meilleur couplé à une featurette. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Homme meilleur est basé sur l’histoire vraie de l’ascension fulgurante, de la chute dramatique et de la résurgence remarquable de la superstar de la pop britannique Robbie Williams, l’un des plus grands artistes de tous les temps. Sous la direction visionnaire de Michael Gracey (Le plus grand showman), le film est raconté de manière unique du point de vue de Robbie, capturant son esprit d’esprit et son esprit indomptable. Il suit le parcours de Robbie depuis son enfance, jusqu’à devenir le plus jeune membre du boysband en tête des charts Take That, jusqu’à ses réalisations sans précédent en tant qu’artiste solo record – tout en affrontant les défis que la renommée et le succès stratosphériques peuvent apporter.

Le film met en vedette Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno, Alison Steadman, Kate Mulvaney, Frazer Hadfield, Tom Budge et Anthony Hayes.

Michael Gracey réalise à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Simon Gleeson et Oliver Cole. Le film est produit par Paul Currie, Michael Gracey, Coco Xiaolu Ma, Jules Daly et Craig McMahon. Et les producteurs exécutifs à bord incluent Zhe Chen, Robbie Williams, Markus Barmettler, Philip Lee, Li-Wei Chu, Michael Loney, Thorsten Schumacher, Lars Sylvest, Mark Williams, Gregory Jankilevitsch, Klaudia Smieja, David Ravel, Domenic Benvenuto, Gianni Benvenuto. , Zoran Stojkovic, Faris Dedic, David Conley, Daniel Fluri, Adrian Grabe, Andres Kernen et Dean Hood.

Le film sortira dans certaines salles le 25 décembre puis parcourez tout le pays 17 janvier 2025.