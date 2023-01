La bande-annonce de “Beau a peur” taquine le voyage époustouflant de Joaquin Phoenix

Beau Is Afraid est le nouveau très attendu Ari Aster film avec Joaquin Phoenix. A24 – le studio derrière Everything, Everywhere All At Once et The Whale – est sorti la bande-annonce bizarre Mardi. Aster est le même esprit derrière les films d’horreur Midsommar et Hereditary, et Beau Is Afraid sera la troisième production du réalisateur.

La bande-annonce suit Beau, joué par Joaquin Phoenix, alors qu’il se déroule lentement. Son anxiété et sa paranoïa le tourmentent alors qu’il entreprend un voyage pour rentrer chez sa mère. Le public voit Beau voyager à la fois dans le temps et dans des paysages multimédias.

Beau a peur devrait sortir en salles le 21 avril 2023.