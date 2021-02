Mesdames et messieurs, c’est presque l’heure du jeu!

Pour ceux qui espéraient de nouveaux épisodes de Femmes de basket-ball, L’attente touche à sa fin. Avec un peu plus d’une semaine avant les premières de la saison 9, E! News a un regard exclusif sur une toute nouvelle bande-annonce. Disons simplement que cette saison ne ressemblera à aucune autre.

Tout en s’adaptant à la vie pendant COVID-19, Evelyn Lozada décide d’inviter les dames dans un manoir où certains membres de la distribution espèrent un nouveau départ. Comme Jackie Christie explique: « S’il vous plaît, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas avoir de problèmes. »

Croyez-le ou non, ses souhaits peuvent devenir une réalité. La relation fracturée de Jackie avec Malaisie Pargo devrait occuper le devant de la scène tandis que Ogom « OG » Chijindu espère des excuses d’une co-star – ou deux.

Et alors que le manoir se remplit de visages nouveaux et familiers, Jennifer Williams est prompte à dire: « J’espère qu’en tant que femmes noires, nous pourrons nous réunir et passer un bon moment. »