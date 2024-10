La bande-annonce de « Babygirl » voit Nicole Kidman et Harris Dickinson devenir torrides

NIcole Kidman est une femme d’affaires influente qui est un peu trop tendue.

C’est l’état de facto de Nicole Kidman au cours de la dernière décennie (De gros petits mensonges, Le couple parfait, Expatriés, La défaite, Être les Ricardos), après avoir accaparé le marché de l’anxiété glamour.

Et même si Kidman a brillé dans ces rôles, comme elle brille dans presque tout, elle et la scénariste-réalisatrice Halina Reijn offrent une version fascinante et sexy de cet archétype avec Petite fillequi a valu à Kidman la Coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival du film de Venise.

Comme on le voit dans la première bande-annonce, Kidman est Romy, une PDG très puissante qui parvient à peine à concilier sa vie professionnelle et personnelle, même si elle est mariée à un Antonio Banderas toujours prêt à le faire. Entrez Samuel de Harris Dickinson, un homme mystérieux et « beaucoup plus jeune » qui montre une forte emprise sur son chien qu’il exerce bientôt sur Romy.

Vous voulez plus d’actualités cinématographiques ? Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaire bulletin d’information gratuit pour obtenir les dernières bandes-annonces, interviews de célébrités, critiques de films et bien plus encore.

Stagiaire dans son entreprise, Samuel entame une relation psychosexuelle avec Romy qui bouleverse leur dynamique de pouvoir et semble, comme ces choses ont souvent tendance à se produire, menacer la carrière et la famille de Romy.

« Tu es très jeune, je ne veux pas te faire de mal », murmure Romy à Samuel de manière séduisante.

« M’a-t-il fait du mal ? » Samuel se moque. « Je pense que j’ai du pouvoir sur toi. Parce que je pourrais passer un appel et tu pourrais tout perdre. Est-ce que ça t’excite quand je dis ça ? »

Oui. Oui, c’est le cas. Au moment où Samuel murmure « Bonne fille » à une Romy vêtue de chameau, plusieurs sous-sols ont été inondés.

Nicole Kidman, Harris Dickinson dans « Babygirl ».

Niko Tavernise/A24



Même si Kidman a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival du Film de Venise, elle n’a pas pu l’accepter car sa mère venait de mourir.

« Aujourd’hui, je suis arrivé à Venise et j’ai découvert peu de temps après que ma belle et courageuse mère, Janelle Ann Kidman, venait de décéder », a lu Reijn au nom de Kidman. « Je suis sous le choc et je dois aller rejoindre ma famille, mais ce prix est pour elle. Elle m’a façonné, elle m’a guidé et elle m’a créé. »

« Je suis plus que reconnaissante de pouvoir prononcer son nom à vous tous par l’intermédiaire d’Halina », a écrit l’actrice. « La collision de la vie et de l’art est déchirante et mon cœur est brisé. »

Dans ce qui promet d’être une course serrée et remplie de stars pour l’Oscar de la meilleure actrice, Kidman lance son chapeau dans le ring avec Petite fillesortie le 25 décembre, juste à temps pour les vacances. Parce que rien ne dit « Meilleures salutations » comme une petite pièce de théâtre dom-sub.

Découvrez la bande-annonce de Petite fille au-dessus de.