Ah oui, le classique ma mère couche avec mon célèbre patron que je déteste histoire. Un standard du genre rom-com, juste derrière le ma mère couche avec un membre de mon boys band préféré histoire. Dans Netflix Une affaire de famille, la dernière entrée de l’ancien trope, Nicole Kidman est la maman, Zac Efron est l’homme célèbre et Joey King est sa fille. Dans la bande-annonce, nous voyons Kidman et Efron avoir une « sexcapade » secrète, seulement pour que King les surprenne en train de le faire. La révélation du choc l’amène à s’enfoncer tête première dans un mur et à s’évanouir. « Nommez un film pour lequel j’ai gagné un Teen Choice Award », demande le personnage d’Efron, un himbo égocentrique, en reprenant ses esprits. Il est du genre à citer des phrases ringardes tirées de ses films pendant les rapports sexuels (par exemple, « Je t’attends depuis toujours »). Naturellement, l’assistante de l’acteur ne veut pas que sa mère se mêle de lui. «J’aime être ta mère plus que tout au monde», dit Kidman. « Mais je commence à ressentir des choses que je n’aurais jamais pensé ressentir à nouveau, pas depuis ton père. » On dirait que la plus belle brune de BuzzFeed a obtenu cette invitation à Noël. Attends… c’est aussi un film de Noël ? Il sortira le 28 juin, juste à temps pour les vacances de juillet.