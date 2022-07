La bande-annonce complète de la préquelle de “Game of Thrones” “House of the Dragon” tombe avant le panel Comic-Con samedi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La bande-annonce très attendue de la préquelle de “Game of Thrones” “House of the Dragon” a été publiée mercredi, avant le panel Comic-Con de l’émission samedi.

La bande-annonce de près de trois minutes est la première fois que les fans ont vu les acteurs jouer le rôle de leur personnage, car jusqu’à présent, ils n’ont pu faire référence qu’aux images sur le plateau qui ont été rendues publiques pendant le tournage de la série. .

Dans la bande-annonce, les fans sont présentés à la famille Targaryen dans leur heure la plus sombre jusque-là, et elle présente de nombreux dragons.

La série préquelle a été annoncée pour la première fois en octobre 2019, le même jour que HBO Max a annoncé l’annulation d’une autre préquelle qu’ils prévoyaient, qui était censée approfondir l’histoire de The Long Night, souvent évoquée dans “Game of Thrones”. “

“House of the Dragon” est basé sur un livre écrit par George RR Martin, l’auteur de “A Song of Ice and Fire” sur lequel est basé le livre “Game of Thrones”, intitulé “Fire and Blood”.

Le livre se déroule 200 ans avant les événements de “Game of Thrones” et raconte l’histoire de la famille Targaryen lorsqu’elle dirigeait encore Westeros. Le roi Viserys I, joué par Paddy Considine, est à la recherche d’un héritier, car bien qu’il ait une fille, la loi Westerosi à l’époque n’autorisait pas les femmes à s’asseoir sur le trône de fer.

L’émission détaillera ensuite la guerre civile qui a eu lieu entre le frère du roi Viserys, Aegon II, et sa fille Rhaenyra Targaryen après sa mort. La querelle entre la nièce et l’oncle est devenue connue sous le nom de danse des dragons et a divisé les citoyens de Westeros en équipes.

Showrunners de “Game of Thrones”, DB Weiss et David Benioff ne sont pas impliqués dans la réalisation de cette série préquelle et ont passé le relais à Miguel Sapochnik et Ryan Condal.

“Ryan et Miguel ont fait un travail incroyable, et le casting… tout comme avec Game of Thrones, la plupart des téléspectateurs n’auront entendu parler que de quelques-uns des acteurs, mais je pense que vous allez tomber amoureux de beaucoup d’entre eux. (Seulement pour avoir le cœur brisé plus tard quand… mais non, ce serait révélateur)”, a écrit Martin sur son site Web en décembre dernier. “Je pense que les Targaryen sont entre de très bonnes mains.”

Condal et Sapochnik sont ravis de se lancer dans ce projet, mais ont admis qu’il était difficile de se lancer dans l’ombre de “Game of Thrones”, qui a été un si grand succès.

“On ne peut pas dire : ‘Eh bien, quand on a fait Thrones, on l’a fait comme ça…'”, a déclaré Sapochnik au Hollywood Reporter. “C’est quelque chose d’autre, et ça devrait être autre chose… J’espère que ce sera vu comme quelque chose d’autre. Mais ça devra le mériter. Nous aurons de la chance si jamais nous nous rapprochons de ce qu’était la série originale, alors nous Nous allons juste baisser la tête et continuer et espérer que ce que nous proposons est digne d’avoir un titre Game of Thrones.”