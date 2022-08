La bande-annonce ‘Andor’ révèle la nouvelle date de sortie de Star Wars Show en septembre

Le désir de combler toutes les lacunes de la chronologie de Star Wars se poursuit sans relâche avec Andor, la prochaine émission diffusée sur Disney+.

Ses premiers épisodes tombent le 21 septembre (à la place du date initialement prévue du 31 août) mais vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour le voir. UN nouvelle bande-annonce pour le spectacle abandonné lundi.

La bande-annonce fait allusion au recrutement de Cassian Andor dans la rébellion contre l’Empire galactique totalitaire. La bande-annonce taquine également la réaction impériale contre le mouvement de résistance croissant et voit le retour du rebelle extrémiste Saw Gerrera (Forest Whitaker, qui a précédemment joué le rôle dans le film Un voyousérie CGI Rebels et jeu vidéo Jedi : Ordre déchu).

Créé par Tony Gilroy, célèbre pour son travail sur les films Bourne et Michael Clayton, Andor met en vedette un Diego Luna de retour dans le rôle d’Andor cinq ans avant les événements de la bien-aimée. Un voyou. Le spin-off de Star Wars 2016, qui est une préquelle directe du film Star Wars originala rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office.

La première saison de 12 épisodes d’Andor se concentrerait sur la formation de l’Alliance rebelle. Et puis nous aurons une deuxième saison de 12 épisodes qui mène directement à Rogue One, a confirmé Gilroy pendant Célébration Star Wars Anaheim en mai.

Andor intervient quelques mois après la Obi Wan Kenobi série, qui était un vrai retour à la forme et à la pertinence pour la franchise Star Wars.

