La bande-annonce à indice d’octane élevé de Farhan Akhtar-Mrunal Thakur, vedette de « Toofaan », vous fera aimer le crétin local

La bande-annonce de « Toofaan » de Farhan Akhtar est maintenant disponible. La plate-forme de streaming Amazon Prime Video a dévoilé mercredi la bande-annonce du blockbuster estival le plus attendu de l’année, « Toofaan ».

Drame sportif inspirant, « Toofaan » est présenté par Amazon Prime Video en association avec Excel Entertainment et ROMP Pictures et produit par Ritesh Sidhwani, Rakeysh Omprakash Mehra et Farhan Akhtar.

Le film présente un casting de stars, dirigé par Farhan Akhtar dans le rôle principal avec Mrunal Thakur, Paresh Rawal, Supriya Pathak Kapur, Hussain Dalal, le Dr Mohan Agashe, Darshan Kumaar et Vijay Raaz. Réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra, la bande-annonce du film nous emmène à travers le voyage d’un crétin local, Ajju Bhai devenant un boxeur professionnel, Aziz Ali.

‘Toofaan’ est une histoire d’espoir, de foi et de force intérieure alimentée par la passion et la persévérance.

Dans des circonstances forcées, un garçon orphelin né des rues de Dongri grandit pour devenir un homme de main local. Sa vie change lorsqu’il rencontre une jeune femme brillante et compatissante nommée Ananya qui le guide pour prendre le bon chemin. Avec amour et conseils, il trouve sa vocation dans le sport et entreprend le voyage pour devenir un boxeur de classe mondiale. C’est une histoire inspirante. Même les pauvres et les marginalisés, battus par les circonstances de la vie, peuvent devenir les héros de la nation en abandonnant l’autre partie de la vie et en adoptant le droit chemin.

L’acteur principal et coproducteur Farhan Akhtar a révélé à quel point il était difficile de se mettre sous la peau de son personnage. Parlant de son rôle et de sa préparation, l’acteur a déclaré: « Toofaan est un véritable travail d’amour. Peu importe sa force physique, se mettre dans la peau d’un boxeur est un tout nouveau jeu de balle. Il m’a fallu 8 à 9 mois d’entraînement rigoureux pour entrer dans le personnage de la peau et cela m’a fait réaliser à quel point ce sport est physiquement, mentalement et émotionnellement exigeant. Je suis très heureux de voir tout notre travail acharné à l’écran et je suis heureux que nous puissions présenter le film à un public de 240 pays et territoires avec Amazon Prime Video. »

Parlant de son expérience et de ce qui l’a poussé à dire oui au film, l’acteur vétéran Paresh Rawal a déclaré : « Tout nouveau projet est excitant quand il est difficile. Jouer un entraîneur de boxe était un nouveau défi, et cela me motive en tant qu’acteur. Toofaan à son le cœur est sur tous les défis que l’on traverse et comment il ne faut jamais abandonner. C’est un artiste sain qui est passionnant, stimulant et motivant. Rakeysh a créé un chef-d’œuvre et Farhan apporte son A-game ici. J’ai hâte à la réaction du public à ce film et j’espère qu’ils auront plaisir à le regarder comme nous avons aimé le faire.

Partageant son enthousiasme à travailler avec le casting polyvalent, l’actrice principale Mrunal Thakur résume : « C’est purement un moment de rêve devenu réalité de travailler avec Rakeysh Omprakash Mehra, Paresh Rawal et Farhan Akhtar. Je me souviens avoir envoyé à Rakeysh un message Facebook il y a sept ans exprimant ma volonté de travailler avec lui et aujourd’hui ça se passe ! Je suis ravi, béni et ravi de faire partie de ce projet passionnant. Travailler avec cette combinaison mortelle à ce stade de ma carrière ressemble toujours à un rêve. Je n’aurais pas pu demander une distribution meilleure ou plus inspirante ou une meilleure sortie avec Amazon Prime Video en avant-première du titre dans 240 pays et territoires »

Le film sera diffusé simultanément sur Amazon Prime Video en hindi et en anglais à partir du 16 juillet 2021, dans 240 pays et territoires.