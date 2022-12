La bande-annonce ’65’ révèle le conte de survie de science-fiction d’Adam Driver avec une touche épique

Quoi de mieux qu’Adam Driver dans l’espace ? Adam Driver dans l’espace… avec des dinosaures ! La bande-annonce de Sony pour 65 trouve son personnage échoué sur une planète étrange qui semble habitable pour les humains – jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Le film arrive exclusivement dans les salles le 10 mars 2023 et met en vedette Driver, Chloe Coleman et Ariana Greenblatt.

Écrit et réalisé par le duo d’écrivains A Quiet Place, Scott Beck et Bryan Woods, 65 est un raccourci pour l’époque à laquelle le commandant de l’espace s’écrase : la période du Crétacé. C’est sombre, c’est inquiétant et c’est 65 millions d’années dans le passé. Driver joue un pilote nommé Mills, et lui et une jeune fille nommée Koa (Greenblatt) doivent se battre pour survivre dans “un terrain inconnu criblé de créatures préhistoriques dangereuses”.

Initialement prévu pour une sortie en 2022, le conte de survie de science-fiction est produit par Sam Raimi avec Deborah Liebling et Zainab Azizi. Danny Elfman fournit la partition musicale.