‘La Bamba’ et les vies qu’elle a changées

La carrière éphémère d’un adolescent latino n’a pas vraiment incité les dirigeants d’Hollywood à courir. Les histoires dites «ethniques» n’étaient pas considérées comme des tirages au box-office. Un premier article dans le Los Angeles Times a paraphrasé des spécialistes du marketing qui craignaient en privé que «La Bamba» – écrite et mise en scène par un dramaturge latino, Luis Valdez, et mettant en vedette un acteur inconnu d’origine philippine, Lou Diamond Phillips – ne soit «fatalement en deçà» des attentes et «aigrir» Hollywood sur d’autres films sur les Latinos.

Valens est décédé en 1959, juste un an après avoir été signé chez Del-Fi Records, dans un accident d’avion qui a également tué deux autres stars, Buddy Holly et JP Richardson, mieux connu sous le nom de Big Bopper.

Pourtant, le biopic, réalisé pour seulement 6,5 millions de dollars, est devenu brut plus de 54 millions de dollars . Ajusté pour l’inflation, c’est plus de 120 millions de dollars.

Avec Lecture de «La Bamba» sur HBO Max et faisant un bref retour en salles, Valdez a retrouvé Phillips pour discuter du film, et de son impact, 34 ans plus tard.

VALDEZ Cela fait du bien et du mal, d’une certaine manière. C’est bien que le film soit pertinent, qu’il soit à jour et que les gens puissent l’apprécier à cause de ce qu’il est. En même temps, il devrait y avoir des dizaines de films comme «La Bamba» représentant l’expérience latino. Pas seulement l’expérience latino, mais l’expérience de la minorité dans son ensemble en Amérique. Parce que je pense que ce qui fait la force du film, c’est qu’il fait référence à un nouveau consensus en Amérique, ce que signifie être américain. Il a très certainement des racines multiculturelles, mais il souscrit aux mêmes préoccupations universelles de base dans la vie de chaque personne: la famille, le travail, l’espoir, l’ambition, les rêves, les désirs, et c’est pertinent en ce sens, car ces choses ne disparaissent jamais. Ceux-ci sont humains et éternels.

PHILLIPS Je suis d’accord avec ce que Luis a dit. Nous aimerions avoir été plus avancés à ce stade. Ce que nous avons vu, je pense, depuis 20 ans, c’est une communauté afro-américaine très bruyante et des producteurs, réalisateurs et écrivains très motivés et déterminés. Lorsque vous avez Tyler Perry, Ava DuVernay ou Shonda Rhimes, vous avez eu ces créateurs qui sont devenus des pierres de touche pour ouvrir votre propre boutique. Luis a été le pionnier dans ce domaine. Il n’avait tout simplement pas assez de gens pour suivre ses traces.