La Baltique met en garde contre le projet russe de déplacer ses frontières maritimes

Source des images, Garde côtière finlandaise du golfe Légende, La Finlande partage une frontière de 1 300 km (800 miles) avec la Russie, y compris le golfe de Finlande.

Auteur, Paul Kirby

Rôle, nouvelles de la BBC

il y a 4 heures

Des appels au calme ont été lancés en Finlande et dans les États baltes après qu’un projet de décret russe ait proposé de réviser ses frontières dans la mer Baltique.

La Lettonie a déclaré qu’elle essayait de clarifier la situation, mais la Lituanie a averti que le Kremlin cherchait à intimider ses voisins par une « provocation délibérée et ciblée ».

Le président finlandais Alexander Stubb a déclaré que les dirigeants politiques surveillaient la situation de près et qu’Helsinki « agissait comme toujours : calmement et sur la base des faits ».

Le projet de décret du ministère russe de la Défense suggérait de déplacer les frontières maritimes autour des îles russes du golfe de Finlande et autour de l’enclave de Kaliningrad.

Le décret a été mis en lumière pour la première fois mardi, lorsque l’agence de presse russe Tass et d’autres médias ont fait état de sa proposition de redessiner les anciennes frontières remontant à l’ère soviétique en janvier 1985.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si le projet proposait d’étendre ses frontières aux eaux finlandaises de la Baltique ou aux eaux lituaniennes près de Kaliningrad. Cependant, il aurait inclus un territoire situé dans l’est du golfe de Finlande, plusieurs îles proches de la côte finlandaise et des zones proches des deux villes de Baltiysk et Zelenogradsk à Kaliningrad.

La Finlande et les États baltes sont tous membres de l’UE et de l’OTAN et l’alliance militaire s’engage à défendre leurs frontières.

Les commissions finlandaises de la défense et des affaires étrangères ont tenu des réunions d’urgence mercredi et le Premier ministre Petteri Orpo a déclaré que les dirigeants politiques « surveillaient la situation de près ».

« Pour l’instant, je ne vois aucune raison de m’inquiéter davantage », a-t-il déclaré.

Les propositions russes n’étaient plus visibles mercredi, seul le message « projet supprimé » restait sur la page. Une source russe a déclaré plus tard à Tass et à d’autres agences de presse qu’il n’était pas prévu de réviser les eaux territoriales russes dans la Baltique.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a renvoyé toutes les demandes au ministère de la Défense, soulignant qu’« il n’y a rien de politique ici », tout en soulignant que la situation politique avait changé depuis les années 1980 : « Vous pouvez voir le niveau de confrontation, en particulier dans les pays baltes. région. »

Charly Salonius-Pasternak, de l’Institut finlandais des affaires internationales, a déclaré que le plan russe tentait clairement d’apparaître comme un exercice bureaucratique et technique.

Mais c’était aussi une approche russe très typique : « sondez partout et si vous obtenez des représailles, dites que ce n’est rien ».

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré sur X qu’il s’agissait « d’une escalade évidente contre l’OTAN et l’UE et qu’elle devait susciter une réponse ferme et appropriée ».

Les révélations russes ont également coïncidé avec un appel à la vigilance du chef des forces armées suédoises, le général Micael Byden.

« L’objectif de Poutine est de prendre le contrôle de la mer Baltique », a-t-il déclaré au site Internet allemand du RND. « La mer Baltique ne doit pas devenir le terrain de jeu de Poutine où il peut semer la peur parmi les membres de l’Otan. »

La Suède a rejoint l’OTAN en mars, devenant ainsi le 32e membre de l’alliance, et a renforcé sa présence militaire sur l’île baltique de Gotland au cours des deux dernières années.

Le général Byden s’est dit sûr que la Russie avait les yeux rivés sur Gotland, car si la Suède perdait le contrôle de l’île, cela signifierait la fin de la paix et de la stabilité dans les régions nordiques et baltes.

La Finlande, qui a rejoint l’Otan l’année dernière, a annoncé son intention d’empêcher les demandeurs d’asile de franchir en grand nombre sa frontière orientale avec la Russie.