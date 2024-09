La ballerine pionnière des États-Unis décède à 29 ans

La cause du décès n’a pas été précisée.

Un porte-parole a annoncé sa mort sur son page Instagram personnelle et dans un communiqué, sa famille a déclaré qu’elle était une « inspiration inoubliable pour tous ceux qui la connaissaient ou entendaient son histoire ».

La ballerine Michaela Mabinty DePrince, qui a joué avec Beyoncé et était considérée par beaucoup comme une pionnière, est décédée à l’âge de 29 ans.

Sa famille a dit sa mort a été « soudaine », ajoutant : « Michaela a touché tant de vies à travers le monde, y compris la nôtre. »

Les hommages affluent, y compris de la part d’autres membres de la communauté du ballet.

« Bien qu’on lui ait dit que « le monde n’était pas prêt pour les ballerines noires » ou que « les ballerines noires ne valaient pas la peine d’investir », elle est restée déterminée, concentrée et a commencé à faire de grands progrès », a déclaré la ballerine américaine Misty Copeland. écrit sur les réseaux sociaux.

Née à Kenema, en Sierra Leone, en 1995, DePrince a été envoyée dans un orphelinat à l’âge de trois ans après la mort de ses deux parents pendant la guerre civile.

Elle a parlé dans le passé sur la façon dont elle était considérée comme une « enfant du diable » à l’orphelinat parce qu’elle souffrait de vitiligo, une maladie dans laquelle des zones de peau perdent leur pigmentation.

Mais elle a été adoptée à l’âge de quatre ans par un couple américain et a déménagé dans le New Jersey. Sa mère adoptive a rapidement remarqué son obsession pour le ballet et l’a inscrite à des cours.

Elle est devenue célèbre après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires et est entrée dans l’histoire en tant que plus jeune danseuse principale du Dance Theatre of Harlem.

DePrince s’est produit dans le monde entier, notamment dans le clip vidéo de l’album « Lemonade » de Beyoncé.

Elle a rejoint le prestigieux Boston Ballet en tant que deuxième soliste en 2021 et a joué dans l’émission télévisée Dancing with the Stars alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Humaniste dévoué, DePrince a également défendu les enfants touchés par les conflits et la violence.

Son porte-parole a écrit que son art « a touché d’innombrables cœurs » et que son esprit a « inspiré de nombreuses personnes, laissant une marque indélébile sur le monde du ballet et au-delà ».

Ils ont ajouté : « Sa vie a été définie par la grâce, le but et la force. Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais.

« Elle était un symbole d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres. »