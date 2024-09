La ballerine Michaela DePrince, danseuse du clip « Freedom » de Beyoncé, est décédée à 29 ans

La ballerine Michaela DePrince, qui a joué dans le clip « Freedom » de Beyoncé en 2016, est décédée à l’âge de 29 ans.

« Sa vie était définie par la grâce, le but et la force », a déclaré un post partagé sur sa page Instagram officielle lu vendredi.

« Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais. »

La ballerine Michaela DePrince est décédée à l’âge de 29 ans, a annoncé son équipe vendredi avec la photo ci-dessus. michaeladeprince/Instagram

« Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais », peut-on lire dans son annonce de décès. Jason Kempin

L’annonce a également salué la danseuse comme une « lueur d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres ».

La cause du décès de DePrince n’a pas été révélée.

La famille de la danseuse a également confirmé son décès via un long message. publier sur Facebook.

La famille de DePrince a également confirmé son décès et a célébré son engagement à « inspirer les jeunes danseurs noirs à poursuivre leurs rêves ». Image de fil

Sa sœur, Mia, a également partagé une déclaration et s’est souvenue d’avoir chorégraphié des danses ensemble lorsqu’elles étaient orphelines. Photographie de Rosalie O’Connor

« Sa passion et son impact sur le monde de la danse, en particulier en inspirant les jeunes danseurs noirs à poursuivre leurs rêves, ont été énormes », peut-on lire dans leur hommage émouvant. « Elle et son magnifique sourire nous manqueront à jamais et nous savons que vous nous manquerez aussi. »

Sa sœur, Mia, a partagé sa propre déclaration et a rappelé la passion que DePrince avait pour la danse, même en tant que jeune orpheline en Afrique.

« Dès le début de notre histoire en Afrique, alors que nous dormions sur un tapis commun à l’orphelinat, Michaela (Mabinty) et moi avions l’habitude d’inventer nos propres pièces de théâtre musical et de les jouer », a-t-elle écrit.

DePrince avait 29 ans lorsqu’elle est décédée. michaeladeprince/Instagram

La cause de son décès reste inconnue. Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

« Nous créions nos propres ballets. Elle chorégraphiait, et j’étais le compositeur et le chef d’orchestre. »

En souvenir de sa vie ultérieure, elle a ajouté : « Qu’elle saute sur scène ou qu’elle monte dans un avion pour se rendre dans des pays du tiers monde afin de donner des cours de danse à des orphelins et à des enfants, elle était déterminée à conquérir tous ses rêves dans les arts et la danse. »

Son représentant n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Page Six.

En plus d’être une danseuse phénoménale, elle a une histoire inspirante de résilience et de détermination.

DePrince était orpheline dans son pays d’origine, la Sierra Leone, mais a été adoptée par une famille américaine alors qu’elle avait 4 ans. Parc de divertissement Parkwood

Enfant, elle étudie le ballet à la Jacqueline Kennedy Onassis School of Ballet de l’American Ballet Theatre ainsi qu’au Dance Theatre of Harlem. Parc de divertissement Parkwood

Elle est devenue orpheline lorsqu’elle était enfant après que son père ait été assassiné pendant la guerre civile brutale en Sierra Leone et que sa mère soit morte d’une fièvre. elle a dit à Glamour en 2015.

Elle a vécu avec 26 autres orphelins avant d’être adoptée avec sa sœur et de déménager aux États-Unis à l’âge de 4 ans.

Alors qu’il vivait en Amérique, DePrince a étudié le ballet à la Jacqueline Kennedy Onassis School of Ballet de l’American Ballet Theatre.

Son talent évident lui a valu une place de choix dans le documentaire « First Position » de 2011, qui suivait les danseurs alors qu’ils se préparaient pour le Youth America Grand Prix, le plus grand concours de bourses de ballet pour étudiants au monde.

DePrince a déménagé aux Pays-Bas en tant que jeune adulte pour danser pour le Ballet national néerlandais. michaeladeprince/Instagram

Elle est revenue aux États-Unis pour prendre sa place au Boston Ballet en tant que soliste principale en 2021. Photographie de Rosalie O’Connor

Elle rejoint le Dance Theatre of Harlem en 2012, où elle devient sa plus jeune danseuse principale.

DePrince s’est ensuite installé aux Pays-Bas pour danser pour le Ballet national néerlandais.

En 2021, elle revient aux États-Unis pour prendre sa place au Boston Ballet en tant que soliste principale.

Elle a raconté sa vie encourageante dans ses mémoires de 2016, « Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina ». Elle a également publié un livre pour enfants basé sur sa vie intitulé « Ballet Dreams ».

DePrince a publié deux livres basés sur sa vie inspirante. Ian Gavan

Elle a déclaré à Glamour en 2015 qu’elle espérait ouvrir une école en Sierra Leone.

Elle a confié à Glamour que son rêve était d’ouvrir une école en Sierra Leone.

« Parfois, il suffit de faire un petit geste pour ouvrir les portes aux autres », a-t-elle noté.

Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Mia, Beelee, Jaye, Mariel et Amie, ainsi que ses frères, Adam et Erik.