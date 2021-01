La ballerine fille de l’un des plus proches copains de Vladimir Poutine gagne près de 20 MILLIONS de livres sterling par an grâce à une deuxième source d’argent mystérieuse, selon des informations locales.

Maria Shuvalova, 22 ans, danseuse du célèbre ballet Bolshsoi, occupe un deuxième rôle dans la «gestion des immobilisations», qui lui rapporterait 75 000 £ par jour ouvrable.

Le site d’informations en ligne BAZA affirme avoir obtenu ses fuites de dossiers fiscaux couvrant 2018, ce qui montre à quel point son deuxième rôle était lucratif.

Le revenu stupéfiant était neuf fois son salaire annuel au ballet et plus que celui des patrons des principales institutions énergétiques et financières russes.

« Maria pourrait bien prétendre être la ballerine la plus riche de Russie », a rapporté BAZA.

La jet-set Maria est la fille d’Igor Chouvalov, 54 ans, le patron de la puissante société de développement d’État russe VEB.RF.

En 2018, il était le vice-Premier ministre de Poutine. Il serait resté proche du dirigeant du Kremlin.

BAZA a expliqué: «Les données sur ses revenus pour cette période nous ont été fournies par une source ayant accès aux bases de données du Service fédéral des impôts.»

«Il n’y a aucun doute sur la fiabilité des informations….

« La chose la plus intéressante est l’endroit où Maria Shuvalova a obtenu son salaire cosmique. »

L’argent a commencé à couler sur son compte bancaire alors qu’elle dansait en tant que Petit Chaperon Rouge dans La Belle au Bois Dormant, selon le rapport.

MARIA PAS UN EMPLOYÉ INSCRIT

L’enquête médiatique – la dernière fuite fiscale concernant les élites russes du cercle de Poutine – a indiqué que le paiement avait été effectué par KSP Capital Asset Management, une société liée à Sergei Kotlyarenko, qui était auparavant l’avocat de son père.

La société gère les actifs de plus de 600 personnes et 19 personnes morales, disent les rapports, mais Maria n’est pas répertoriée comme salariée.

L’employeur actuel de son père, VEB.RF – la société d’État russe de développement – a insisté sur le fait qu’il avait toujours strictement respecté les règles applicables aux fonctionnaires.

Il a renvoyé les demandes de BAZA au KSP.

La société a nié que KSP était un propriétaire nominal de la propriété de ses riches clients et que Maria n’occupait aucun poste dans la société.

«Il est difficile d’imaginer quelles compétences la femme devrait avoir pour qu’elle reçoive un revenu de deux milliards de roubles», a déclaré Ilya Shumanov, directeur général adjoint de Transparency International Russie.

«Et étant donné que la relation entre Kotlyarenko et Shuvalov a longtemps été rapportée, tout cela ressemble à un retrait d’argent de l’entreprise.

Russian Tatler a noté que la ballerine «se débrouillait bien avec la gestion du temps», réussissant à trouver du temps pour répéter, en raison de son horaire de voyage chargé.

La jeune femme avait voyagé dans de nombreuses destinations étrangères pour son travail au cours des deux dernières années, notamment à Chypre, au Portugal et à Amsterdam.

Au cours du mois dernier, elle avait passé du temps dans le village de luxe de sa famille à Dubaï.

Pendant son mandat de ministre, le père de Maria a longtemps été considéré comme le membre le plus riche du gouvernement de Poutine.

Des rapports dans le passé ont déclaré qu’il possède une propriété dans le centre de Londres surplombant la Tamise.

Le rapport BAZA spéculait sur la question de savoir si Shuvalov pourrait être confronté à des questions en vertu des lois britanniques sur la richesse inexpliquées.

«On ne sait pas si les autorités britanniques l’ont contrôlé», indique le rapport.

La danseuse n’a pas parlé de sa prétendue richesse, mais a changé ses paramètres de médias sociaux pour interdire les commentaires.

Dans un post, elle a déclaré plus tôt: «Je suis vraiment très fatiguée de me justifier, d’essayer de m’intégrer et d’être timide… ..

«J’avais essayé de courir de toutes mes forces, n’ayant pas le temps de penser à ce dont j’avais besoin [or] si les gens qui me rabaissent ont raison.

Le rapport fait suite aux affirmations du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny selon lesquelles Poutine possède un palais de la mer Noire d’un milliard de livres sterling, ce que le Kremlin nie.