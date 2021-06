La ballerine britannique jette les yeux sur la scène mondiale après une formation rigoureuse à la célèbre Académie russe

Rachel Armstrong fera un pas vers son rêve de devenir l’une des meilleures danseuses de ballet au monde lorsqu’elle sera diplômée de la célèbre Académie de ballet du Bolchoï en Russie ce mois-ci. Armstrong, 20 ans, est l’un des rares danseurs anglais à être diplômés de la prestigieuse institution, dont les diplômés russes et étrangers dansent pour des compagnies de ballet du monde entier. Armstrong a déménagé à Moscou en 2018 de Northumberland dans le nord de l’Angleterre à l’âge de 17 ans pour s’entraîner à l’académie et terminer ses études.

« J’étais vraiment nerveuse et bouleversée mais aussi excitée », a-t-elle déclaré à Reuters, se souvenant de son premier jour à l’Académie de ballet du Bolchoï. « Et puis j’ai mon premier cours et c’était surréaliste… C’était un rêve. »

Armstrong a survolé un studio de danse vide dans un costume bleu clair traditionnel russe avec des garnitures dorées, marchant sur la pointe des pieds avec agilité alors qu’elle répétait pour une partie.

Trois ans après avoir déménagé à Moscou, Armstrong a appris le russe et a terminé la formation rigoureuse de l’académie. Elle n’a qu’à passer quelques examens dans les matières générales ce mois-ci pour terminer ses études.

Armstrong est retournée en Grande-Bretagne l’année dernière alors que des blocages de coronavirus étaient imposés, mais elle a continué à s’entraîner avec ses camarades de classe en ligne en utilisant Zoom avant de retourner à Moscou en septembre.

Une fois ses examens terminés, elle prévoit de rendre visite à sa famille dans son pays, après quoi elle prévoit d’aller à l’étranger pour des auditions.

« Je vais auditionner dans différents pays parce que je veux voyager et découvrir différents styles de ballet », a-t-elle déclaré, assise sur un banc devant le théâtre Bolchoï dans le centre de Moscou.

« Le fait que je danse dans un autre pays montre que je n’ai pas peur de prendre des risques. Je pense que parfois, c’est ce que les gens recherchent lorsqu’ils veulent vous embaucher. » Jusque-là, elle chérira les émotions qui ont inondé son dernier examen de ballet à l’académie.

« Je n’oublierai jamais ce sentiment quand j’aurais fini », a déclaré Armstrong. « C’était du soulagement et de la tristesse et en quelque sorte de ne pas savoir ce qui allait suivre. »

