La ballerine bien-aimée a travaillé avec Beyoncé

Michaela DePrince, une puissante ballerine qui est apparue sur Danse avec les stars et dans celui de Beyoncé Limonade L’actrice de cinéma est décédée à l’âge de 29 ans. La cause du décès n’a pas été révélée.

La nouvelle dévastatrice a été annoncée par sa famille sur les réseaux sociaux de la danseuse. « C’est avec douleur que nous partageons la perte de la ballerine étoile Michaela Mabinty DePrince, dont l’art a touché d’innombrables cœurs et dont l’esprit a inspiré beaucoup de gens, laissant une marque indélébile sur le monde du ballet et au-delà », peut-on lire dans une déclaration sur l’Instagram de DePrince signée par « Team MDP ».

DePrince est née Mabinty Bangura à Kenema, en Sierra Leone, en 1995. Elle a grandi dans un orphelinat, où elle a été maltraitée à cause de son vitiligo. Cependant, en 1999, elle et une fille prénommée Mia ont été adoptées par Elaine et Charles DePrince dans le New Jersey.

DePrince s’est inscrit à l’école de ballet de Philadelphie et était l’un des six sujets principaux du documentaire de 2011 Première position. Elle est apparue dans un épisode de Danse avec les stars et a ensuite rejoint la compagnie junior du Ballet national néerlandais. Elle a également été la deuxième soliste du Boston Ballet.

Notamment, DePrince est apparu dans le visuel « Freedom » de Beyoncé Limonade film qui accompagnait son album de 2016 du même nom. Elle a également joué dans le film de ballet de 2021 Coppélia.