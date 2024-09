La ballerine américaine Michaela Mabinty DePrince, née en Sierra Leone, décède à l’âge de 29 ans

L’histoire de DePrince a été une source d’inspiration pour beaucoup. Elle a persévéré malgré les difficultés pour devenir une danseuse de ballet renommée.

La danseuse de ballet Michaela Mabinty DePrince, qui avait quitté un orphelinat en Sierra Leone pour se produire aux Etats-Unis et qui s’était produite sur certaines des plus grandes scènes du monde, est décédée, a annoncé sa famille dans un communiqué. Elle avait 29 ans.

« Michaela a touché tant de vies à travers le monde, y compris la nôtre. Elle a été une inspiration inoubliable pour tous ceux qui la connaissaient ou qui ont entendu son histoire », a déclaré sa famille dans un communiqué publié vendredi sur le site de DePrince. comptes de réseaux sociaux.

« Depuis ses débuts dans une Afrique déchirée par la guerre jusqu’aux scènes et aux écrans du monde entier, elle a réalisé ses rêves et bien plus encore. »

La cause du décès n’a pas été précisée.

Une histoire de difficultés et de persévérance

DePrince a été adoptée par un couple américain et, à l’âge de 17 ans, elle a figuré dans un film documentaire et s’est produite dans l’émission télévisée « Dancing With the Stars ».

Son histoire commence en Sierra Leone, où elle a perdu ses deux parents très jeune et a été placée dans un orphelinat. Dans ses mémoires, « Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina », elle raconte son parcours de l’orphelinat à la scène. Elle a également écrit un livre pour enfants, Ballerina Dreams.

DePrince souffrait d’un trouble de la pigmentation de la peau qui lui valut d’être qualifiée d’« enfant du diable » à l’orphelinat.

« J’ai perdu mes deux parents, j’y suis donc resté environ un an et je n’ai pas été très bien traité parce que j’avais du vitiligo », a déclaré DePrince à l’AP lors d’une interview en 2012. « Nous étions classés par numéros et le numéro 27 était le moins préféré et c’était mon numéro, donc j’ai eu le moins de nourriture, le moins de vêtements et tout ça. »

Elle a ajouté qu’elle se souvenait avoir vu une photo d’une danseuse de ballet américaine sur une page de magazine qui avait explosé contre la porte de l’orphelinat pendant la guerre civile en Sierra Leone.

« Tout ce dont je me souviens, c’est qu’elle avait l’air vraiment, vraiment heureuse », a déclaré DePrince à l’AP, ajoutant qu’elle souhaitait « devenir exactement cette personne ».

Elle a dit qu’elle avait vu de l’espoir dans cette photo, « et j’ai arraché la page et je l’ai mise dans mes sous-vêtements parce que je n’avais aucun endroit où la mettre », a-t-elle déclaré.

Sa sœur Mia Mabinty DePrince se souvient dans le déclaration qu’ils dormaient sur un tapis commun à l’orphelinat et qu’ils avaient pour habitude de créer leurs propres pièces de théâtre musical et ballets.

« Lorsque nous avons été adoptés, nos parents ont rapidement répondu à nos rêves et ont fait naître la belle ballerine, gracieuse et forte, que beaucoup d’entre vous connaissent aujourd’hui. Elle a été une source d’inspiration », a écrit Mia DePrince.

« Qu’elle saute sur scène ou qu’elle monte dans un avion pour se rendre dans les pays du tiers monde afin de donner des cours de danse à des orphelins et à des enfants, elle était déterminée à conquérir tous ses rêves dans les arts et la danse. »

Après avoir terminé ses études secondaires et l’école Jacqueline Kennedy Onassis de l’American Ballet Theatre, elle devient danseuse principale au Dance Theatre of Harlem. Elle part ensuite aux Pays-Bas, où elle danse avec la Ballet national néerlandaisElle est ensuite retournée aux États-Unis et a rejoint le Boston Ballet en 2021.

Un ambassadeur pour War Child

Sa passion a contribué à inspirer les jeunes danseurs noirs à poursuivre leurs rêves, a déclaré sa famille.

« Elle et son magnifique sourire nous manqueront pour toujours et nous savons qu’il nous manquera aussi », peut-on lire dans leur communiqué.

Elle laisse dans le deuil cinq sœurs et deux frères. La famille a demandé qu’au lieu de fleurs, des dons soient faits à War Child, une organisation dans laquelle DePrince était impliquée en tant qu’ambassadrice de War Child.

« Ce travail signifiait beaucoup pour elle, et vos dons aideront directement d’autres enfants qui ont grandi dans un environnement de conflit armé », a déclaré la famille de DePrince dans un communiqué.