D’abord comme tragédie, puis comme farce.

Même tournoi, même arbitre. Nouveaux joueurs, nouveau terrain, nouvelle décision.

Même résultat : le tennis se tire une balle dans le pied.

Samedi matin après minuit à Cincinnati, le Canadien Félix Auger-Aliassime était mené au score par le Britannique Jack Draper dans le set décisif de leur huitième de finale. Draper a servi à côté et a repris de volée ; Auger-Aliassime a retourné la balle dans les pieds de Draper. La balle a tourné, a effleuré le ruban du filet et a roulé par-dessus.

Draper sourit et se dirigea vers le filet pour une poignée de main, croyant avoir frappé un vainqueur fortuit ; Auger-Aliassime traversa le côté du terrain à égalité pour 40-40, croyant que la balle avait touché le côté du terrain de Draper sur son chemin.

Il y eut une pause. Greg Allensworth, l’arbitre, qui était également sur la chaise lors du dysfonctionnement du système d’appel de ligne électronique (ELC) avec Brandon Nakashima et Taylor Fritz jeudi, a parlé dans son microphone.

« Mesdames et messieurs, je décide que le coup était équitable. Jeu, set et match pour Draper, 5-7, 6-4, 6-4. »

Et puis ça a commencé.

« S’il y avait un match à rejouer, je le referais, mais je ne sais pas », a déclaré Draper.

« Tu n’as pas vu la balle rebondir sur le sol ? » demanda Auger-Aliassime à Allensworth.

« Comme après l’avoir frappé ? » a demandé Allensworth à Auger-Aliassime.

« Vous allez sortir, et ce sera partout, et ça va avoir l’air ridicule », a déclaré Auger-Aliassime.

Il n’y avait pas besoin de sortir et d’attendre que cela se produise partout. Il n’y avait pas besoin d’attendre la discussion de quatre minutes qui se terminait inévitablement par un refus de reconsidérer la décision. C’était déjà ridicule – et pas à cause de l’arbitrage.

Après l’incident de jeudi soir entre Fritz et Nakashima, au cours duquel Allensworth n’a pas pu intervenir et annuler un non-appel incorrect du système Hawk-Eye ELC, l’ATP Tour a pris des mesures rapides.

ALLER PLUS LOIN Pourquoi le cauchemar des appels de ligne électroniques de Taylor Fritz montre la nécessité du bon sens dans le tennis

« Après les récents problèmes techniques avec Live ELC à Montréal et à Cincinnati, nous avons procédé à une révision approfondie de nos protocoles. À l’avenir, si l’arbitre chargé de la révision détermine au cours d’un échange qu’une balle était sortie plus tôt dans le point (mais n’a pas été signalée par le système), cette décision sera maintenue », a déclaré le circuit.

Cet incident devrait donner lieu à une révision similaire de la vidéo au tennis. Dans le cas de la balle de match de Draper et Auger-Aliassime, Allensworth doit décider des choses suivantes en quelques millisecondes :

Draper fait-il une volée ou une demi-volée du ballon ? Cela a une incidence sur la capacité du ballon à suivre la trajectoire qu’il finit par prendre.

Est-ce qu’il frappe la balle dans le sol ?

Est-ce qu’il frappe la balle deux fois avec sa raquette ? Si oui, Allensworth doit déterminer s’il l’a fait ou non dans le même mouvement.

Oh mon Dieu ! 🫣 pic.twitter.com/FazKHlOKY9 — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) 17 août 2024

Les ralentis semblent montrer que Draper envoie la balle au sol de son côté, avant qu’elle ne rebondisse sur sa raquette et ne s’envole très haut. S’il y a un double coup, il s’agit d’un mouvement continu, ce qui ne serait pas un motif de perte du point selon les règles du tennis. Cependant, si la balle frappe le côté du court de Draper après sa raquette, Auger-Aliassime gagnerait le point.

Au lieu de cela, Draper remporte le point et le match. Mais même avec la vidéo, cette décision est serrée ; il existe des indices montrant que la balle a touché le court après la raquette dans sa trajectoire finale, notamment son arc et sa hauteur, mais pas de cadre définitif. Que se passe-t-il vraiment ? Un autre échec de l’infrastructure d’arbitrage du tennis pour protéger les joueurs et les fans.



Draper, Auger-Aliassime et Allensworth ont tous été déçus (Matthew Stockman/Getty Images)

Draper ne devrait pas avoir à défendre son intégrité lorsqu’il essaie de récupérer une balle, ni à envisager de concéder un point. Auger-Aliassime ne devrait pas avoir à expliquer à un arbitre qu’il peut avoir tort après avoir perdu sa chance de gagner un match. Allensworth ne devrait pas avoir à être le seul arbitre d’une décision incroyablement serrée avec seulement ses yeux, tandis que les fans qui regardent en direct et à la télévision peuvent voir des ralentis sur lesquels il ne peut agir – même s’ils ne sont pas concluants.

Les questions de sportivité et de décence seront forcément soulevées – Andy Roddick a donné un point à Fernando Verdasco lors du Masters de Rome en 2005, alors qu’il menait d’un set et d’une triple balle de match, après que l’arbitre ait refusé de vérifier une marque de balle. Roddick a perdu ce match – mais les joueurs ne devraient pas avoir à donner leur version de ce qui est juste dans un sport qui a des règles et des protocoles pour les empêcher de le faire. Même si Allensworth avait visionné les images et ne les avait pas annulées, cela aurait permis aux trois personnes en question de mieux comprendre la situation que de deviner leurs impressions instantanées sur un moment.

« On pourra regarder ça après le match et si je vois quelque chose de mal, je vous l’avouerai », a-t-il dit à Auger-Aliassime.

« C’est trop tard », a déclaré le Canadien.

Il y a de bonnes raisons pour lesquelles l’utilisation de la vidéo en différé rencontre parfois des résistances. L’une d’entre elles est qu’elle ne peut pas être mise en place pour tous les événements. À l’US Open de cette année, qui débute le lundi 26 août, seuls les trois quarts des matchs en simple seront retransmis en vidéo. Il peut arriver que la même décision soit annulée à une occasion en raison de la vidéo, mais laissée en erreur à une autre occasion parce qu’elle n’est pas disponible sur un autre court.

Une introduction plus large permettrait au tennis de faire face à de nombreuses difficultés de croissance que le football a traversées, notamment en réalisant plus clairement à quel point il repose sur la subjectivité, qu’une caméra ne peut éradiquer. Mais le tennis qui se crée des problèmes de cette façon est une tragédie. Continuer à le faire alors qu’il existe des moyens simples de l’éviter ? Une farce.

(Photo du haut : Frey/TPN via Getty Images)