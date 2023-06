La baleine à bosse « Poptart » revient dans la mer des Salish avec un nouveau bébé

Les observateurs de baleines ravis ont repéré un trio de baleineaux à bosse nouveau-nés dans la mer des Salish.

Les mères et les bébés sont les premiers signalés au cours de la saison d’observation des baleines 2023 alors que les baleines à bosse reviennent dans les eaux locales depuis leurs aires de reproduction hivernales près d’Hawaï ou du Mexique.

« Il y en a trois que nous pouvons confirmer, et nous en entendrons probablement plusieurs autres tout au long de l’année », a déclaré Erin Gless de la Pacific Whale Watch Association.

Popular Humpback BCY1404 est la seule mère pour la première fois parmi les trois, selon Gless. BCY1404 est également connue sous le surnom de » Poptart « , que lui ont donné les observateurs de baleines pour la façon dont elle sortait de l’eau comme une pop tarte sortant d’un grille-pain.

« J’ai regardé Poptart pour la première fois en 2016 quand elle était un veau nouveau-né avec sa mère Big Momma. Et maintenant, enfin, nous pouvons la voir revenir avec un veau à elle », a déclaré Gless.

On pense que Poptart a donné naissance à son premier-né dans les eaux au large de Maui. (Soumis par Anthony Kaulfuss, Prince of Whales Whale Watching, PWWA)

Selon des scientifiques de la communauté, des traqueurs de baleines, Poptart et sa nouvelle maman BCY0523 ont été repérés avec des baleineaux potentiels au large de Maui plus tôt ce printemps. BCX1675, la troisième mère repérée avec un veau, a été signalée au large d’Isla Socorro, au Mexique, au cours de l’hiver.

Les bébés baleines à bosse vus dans la mer des Salish naissent généralement entre la fin décembre et février, ce qui place l’âge des trois petits entre quatre et six mois.

Les observateurs de baleines et les plaisanciers doivent maintenir une distance d’au moins 200 mètres lorsqu’ils observent des bébés baleines à bosse, soit le double de la distance normalement autorisée.

« Ces bébés découvrent à peine leur monde aquatique, et ils pourraient donc ne pas être aussi conscients des vaisseaux ou habitués à être autour des vaisseaux que leurs mères », a déclaré Gless.

Les baleines à bosse restent généralement dans les eaux locales jusqu’à la fin de l’automne, se nourrissant de krill et de petits poissons comme le hareng et la chandelle.

L’année dernière, un nombre record de 34 baleineaux à bosse ont été signalés dans la mer des Salish par des chercheurs de la Canadian Pacific Humpback Collaboration.

La mer des Salish englobe les eaux au large de la côte sud de la Colombie-Britannique et s’étend de Desolation Sound au nord à Puget Sound dans l’État de Washington au sud.