La Balastera revient en Primera Division

Les Madrilènes n’annonceront leur composition qu’à leur arrivée au stade, mais tout indique que James Rodríguez débutera contre les Cerrateños. Le match d’aujourd’hui sera sans aucun doute le plus important de l’histoire du CD Villamuriel. Pour la première fois, ils joueront la Coupe du Roi, face à une équipe de la Liga à La Balastera, recréant ce que Becerril a vécu il y a cinq ans contre la Real Sociedad. Cette fois, l’adversaire des Cerrateños sera le Rayo Vallecano, qui devrait venir à Palencia avec son attraction vedette, le Colombien James Rodríguez. Ayant eu peu de minutes en matches de championnat sous la direction d’Íñigo Pérez, il est logique de supposer qu’il devrait débuter aujourd’hui. De même, Raúl de Tomás aurait pu apparaître au stade de la capitale alors qu’il jouait pour l’Espanyol mais n’a finalement pas voyagé pour le match contre Palencia Cristo Atlético. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation que le meilleur joueur de la dernière Copa América sera dans la onze de départ ou même dans l’effectif, même si des indications suggèrent qu’il le sera. Le Rayo Vallecano a l’habitude de garder confidentielles ses listes d’effectifs jusqu’à ce qu’ils arrivent au stade. La délégation de Vallecano partira à dix heures du matin de sa Ciudad Deportiva et séjournera à l’hôtel Eurostars Diana Palace, sur l’Avenida de Santander. Villamuriel s’est entraîné pour la dernière fois hier soir. Étant donné que jusqu’à 22 joueurs peuvent être convoqués, l’intention de leur entraîneur, Tuco, est d’inclure l’ensemble du groupe, y compris Isma, qui se remet encore d’une grave blessure aux ligaments du genou. L’arrière gauche de Palentino répétera son expérience puisqu’il faisait partie de l’équipe de Becerril lors de ce match contre la Real Sociedad. On ne peut pas en dire beaucoup plus sur le Rayo Vallecano, qui a remporté son dernier match de championnat contre Alavés à Vallecas alors qu’il jouait à dix dès la 20e minute. « J’ai regardé leurs derniers matchs pour les analyser un peu et contrecarrer la différence significative qui existe entre les deux équipes, dans le but de garder notre jeu aussi organisé que possible. Dans ce type de matchs, il n’y a pas grand chose à discuter tactiquement avec les joueurs. Quel que soit le résultat, l’excitation de jouer ce match ne peut pas nous être enlevée ; ce sera un souvenir inoubliable pour nous tous. Nous sommes conscients que notre voyage en Coupe du Roi a commencé aujourd’hui contre Aurrerá. Cinq divisions séparent les deux équipes aux budgets incomparables. Le budget de Villamuriel atteint 45 000 € par saison, ce qui correspond probablement à ce que gagnent certains joueurs du Rayo en un seul mois. Les bénéfices que Villa pourra tirer de ce match, aux côtés du précédent contre Aurrerá, tripleront ce montant. « Je ne sais pas s’il y aura des primes pour les garçons. Je sais qu’ils en ont parlé avec le président, mais nous ne jouons pas pour l’argent », a déclaré l’entraîneur. « Il y aura quelque chose », a affirmé le leader de Cerrateño, Raúl Aparicio. Tuco a reconnu que ces derniers jours, ils ont été « gênés par des demandes de billets. Cela signifie que l’enthousiasme a repris à Palencia, et c’est bon pour le football provincial ». Ce match de coupe contre le Rayo a eu un impact négatif sur leurs performances en championnat dans la division régionale. « J’attendais ce match avec impatience pour en profiter et me concentrer sur une seule compétition. Nous n’avons pas une équipe capable de disputer deux tournois. Ce match contre le Rayo Vallecano nous a un peu distrait, même s’il est vrai que nous avons mieux joué en les deux dernières rencontres. Tuco a exprimé son admiration pour l’entraîneur du Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. « J’ai beaucoup de respect et d’appréciation pour lui. Je ne le connais pas personnellement, mais ce serait un honneur pour moi de parler avec lui avant le match. Je le connais depuis qu’il était joueur à Numancia. Il a joué , comme moi, au milieu de terrain mais à un niveau différent, bien sûr. J’aime la façon dont jouent ses équipes et sa vision du football, si j’en ai un, super, sinon, le souvenir restera avec moi pour toujours.