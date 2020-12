La crypto-monnaie Libra, soutenue par Facebook, a été rebaptisée «Diem» dans un effort renouvelé pour obtenir l’approbation réglementaire en soulignant l’indépendance du projet. Les plans pour la Balance, lancés pour la première fois par Facebook l’année dernière, ont été allégés en avril après que les régulateurs et les banques centrales ont fait part de leurs craintes de compromettre la stabilité financière, d’éroder le contrôle de la politique monétaire et de menacer la vie privée.

Le changement de nom de mardi fait partie d’une initiative visant à mettre l’accent sur une structure plus simple et remaniée, a déclaré Stuart Levey, PDG de l’association Diem basée à Genève à l’origine de la pièce numérique prévue. « Le nom d’origine était lié à une première itération du projet qui a reçu un accueil difficile de la part des régulateurs. Nous avons radicalement changé cette proposition », a déclaré Levey à Reuters. Diem, qui signifie «jour» en latin, vise désormais à lancer dans un premier temps une seule pièce numérique adossée à un dollar, a-t-il ajouté.

Il a refusé de commenter le calendrier du lancement, qui selon le Financial Times la semaine dernière pourrait avoir lieu dès janvier, affirmant seulement qu’il ne se déroulerait qu’après approbation par le chien de garde des marchés suisses. Facebook, qui a changé ici le nom de son unité de paiement Calibra en Novi Financial en mai, reste l’un des 27 membres de l’Association Diem, anciennement l’Association Libra. Le chef de Novi, David Marcus, est l’un des cinq membres du conseil d’administration de Diem.

« Ils sont un membre extrêmement important de l’association », a déclaré Levey à propos de l’implication continue de Facebook. « Nous n’essayons pas de couper tous les liens, en aucune façon. Cela (le changement de nom) signifie que l’association fonctionne de manière autonome et indépendante », a-t-il ajouté.

Diem vise à se distinguer des autres en se concentrant sur les aspects qui préoccupent les régulateurs et les gouvernements occidentaux, y compris les contrôles de sanctions et la criminalité financière, a déclaré Levey. Le projet a déclaré qu’il développerait des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le respect des sanctions et a abandonné les plans antérieurs visant à permettre à quiconque de rejoindre son réseau.