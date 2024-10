La balade en moto commémorative du printemps rendra hommage au favori des fans Frank Fritz de « American Pickers »

Les fans de Frank Fritz auront la chance de dire au revoir publiquement à leur sélectionneur bien-aimé l’année prochaine.

Une balade à moto et un concert commémoratifs auront lieu ce printemps, selon les publications d’amis proches sur Facebook ainsi que de nombreuses interviews dans Le Soleil, un tabloïd qui a couvert à couper le souffle la vie de la star des « American Pickers » après avoir quitté la série.

Fritz, décédé le mois dernier des suites d’un accident vasculaire cérébral, souhaitait que ses cendres soient placées à l’arrière d’une moto ou dans un side-car pour une balade à travers les Quad Cities, l’ami proche de Fritz Jerry Gendreau a déclaré au Sun.

Fritz avait une affinité pour les motos et était souvent à la recherche d’accessoires de chopper d’antan, comme des panneaux de station-service ou des bidons d’huile. Il s’est rendu à Sturgis dans le Dakota du Sudconsidéré au moins une fois comme le plus grand événement moto au monde, sur l’autoroute avec Robbie Wolfe, le frère de Mike qui a remplacé Fritz sur le mastodonte de la chaîne History.

« Il y aura une célébration de la vie dans le futur », a déclaré un autre ami, Chris Davis. confirmé au Soleil. « Ce sera grand. »

« Nous avons déjà plusieurs groupes qui souhaitent y jouer, dont mon groupe. »

Les dates, les heures et plus de détails sur le mémorial seront annoncés au fur et à mesure que les détails seront finalisés, ont déclaré des amis.

Frank Fritz, ancien co-star de « American Pickers ».

Gendreau – propriétaire de l’immeuble abritant Frank Fritz Finds à Savannah, dans l’Illinois – a déclaré au tabloïd qu’il prévoyait d’honorer l’homonyme du magasin d’antiquités avec « des motos et des choppers qui représentent Frank ».

Actuellement, le magasin, situé à l’arrière du bar Hawgdogs de Gendreau, est aménagé comme un magasin général des années 1880, a-t-il déclaré.

« Peut-être… des vélos sur un support tout au long du centre », il a dit au Sun.

Fritz, l’un des favoris des fans, connu pour sa barbe noire, son sourire rapide et sa profonde passion pour les motos anciennes, était hospitalisé à Davenport lorsqu’il est décédé le 30 septembre. Il était en mauvaise santé depuis son accident vasculaire cérébral il y a plus de deux ans. dont les complications ont exagéré sa grave maladie de Crohn, selon des amis. Il avait 60 ans.

La mort de l’amateur d’antiquités a été confirmée par son compagnon de longue date et co-star de la chaîne History, Mike Wolfe, qui a posté sur Instagram qu’il était aux côtés de Fritz « quand il a fait un dernier voyage de retour ».

Bien que Fritz ait quitté la série avant le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 – une décision qui a creusé un fossé entre lui et sa co-star Wolfe – il est resté un favori parmi les fans enragés des « Pickers ».

« Je connais Frank depuis plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle », a écrit Wolfe. « Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même. »

Cet article a été initialement publié sur Des Moines Register : Frank Fritz : une balade à moto et un concert commémoratifs rendront hommage à la star de la télévision