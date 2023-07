La baisse rapide des niveaux des réservoirs entraîne des restrictions d’eau à West Kelowna

Des restrictions d’eau de phase 2 sont maintenant en place pour les clients des services publics de la ville de West Kelowna.

Des restrictions limitent l’arrosage ou l’arrosage aux jours prescrits, deux fois par semaine :

Les adresses paires ne peuvent arroser que les samedis et mardis.

Les adresses impaires ne peuvent arroser que les dimanches et mercredis.

Les propriétés équipées d’un système de gicleurs automatiques ne peuvent arroser qu’entre minuit et 6 h les jours autorisés.

Les immeubles équipés uniquement d’un système d’arrosage par aspersion à commande manuelle, y compris ceux rattachés à des robinets extérieurs, ne peuvent fonctionner qu’entre minuit et 11 h ou entre 18 h et minuit les jours autorisés.

L’arrosage n’est jamais autorisé entre 11 h et 18 h.

Les règles générales autorisent l’arrosage à la main de toutes les matières végétales paysagères et des plantations de légumes, à l’exception des pelouses, à l’exception de l’étape 4.

Les restrictions d’eau de l’étape 2 aident à réduire la demande pendant les conditions de sécheresse et à protéger l’approvisionnement disponible jusqu’à nouvel ordre.

Des précipitations saisonnières inférieures à la normale et une forte demande des clients entraînent une baisse rapide des niveaux des réservoirs.

La ville demande à tous les clients de réduire de 30 % la consommation d’eau à l’extérieur afin de protéger les ressources en eau et d’assurer un approvisionnement adéquat au cours des prochains mois.

Vous trouverez plus d’informations sur les étapes de la régularisation de l’eau et des conseils pour conserver l’eau sur le site Web de la ville de West Kelowna.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaEau