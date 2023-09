La baisse et le rebond historiques de la pauvreté infantile, expliqués dans un graphique

Au cours des deux dernières années, la pauvreté des enfants aux États-Unis a établi de nouveaux records : un pour le meilleur et un pour le pire.

En 2021, le taux de pauvreté des enfants – tel que mesuré par la mesure supplémentaire de pauvreté qui intègre la valeur des prestations gouvernementales – a fortement chuté jusqu’à atteindre son plus bas niveau jamais enregistré : 5,2 %, de sorte que 3,8 millions d’enfants américains vivaient en dessous du seuil de pauvreté fédéral. . Puis, comme le révèle un rapport récemment publié par le Bureau du recensement, le taux a connu en 2022 la hausse la plus forte de son histoire : une hausse de 139 pour cent, soit plus du double, pour atteindre 12,4 pour cent. Cinq millions d’enfants sont retombés dans la pauvreté, portant à 9 millions le nombre d’enfants dont les parents avaient du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Pour quiconque suit la politique de la pauvreté aux États-Unis, ce rebond irrégulier n’est absolument pas surprenant. Le taux de pauvreté des enfants était comme un ressort chargé, retenu par les programmes sociaux de l’époque de la pandémie. Au premier rang d’entre eux : l’allocation familiale, qui élargit le crédit d’impôt pour enfants (CTC) existant et envoie des paiements mensuels à tous les parents pauvres, contribuant ainsi à réduire la pauvreté des enfants de 46 % en 2021. Libérez le printemps – ou laissez le CTC élargi expirer , comme l’a fait le Congrès – et bien sûr, il va rebondir. Les taux de pauvreté des enfants se sont stabilisés aux niveaux d’avant la pandémie de 2019.

La principale innovation de l’augmentation des allocations familiales en 2021 a été de supprimer les exigences de revenu qui empêchaient les 19 millions d’enfants américains parmi les plus pauvres dont les parents avaient peu ou pas de revenus de bénéficier de l’intégralité des prestations du CTC. Lorsque l’extension est revenue à l’ancien CTC fin 2021, toutes les familles qui avaient perçu l’allocation ont été à nouveau exclues des exigences de revenus.

C’est ce qui rend cette situation frustrante : les décideurs politiques ont vu cela venir, l’ont observé se produire, et n’ont rien pu y faire. Ce n’est pas faute d’efforts : le sénateur Joe Manchin (D-WV) a été le vote décisif qui a bloqué le reste des efforts du Parti démocrate pour rendre le programme permanent, sur la base de l’idée empiriquement réfutée selon laquelle l’argent inconditionnel aux familles à faible revenu seront dépensés en médicaments. Les données montrent que pendant l’année où le programme était en vigueur, les parents ont dépensé la majeure partie de leur argent en nourriture, en vêtements, en services publics, en loyer et en frais d’éducation.

Mais la politique mise à part, le fait que la pauvreté des enfants ait rebondi si fortement alors même que l’économie se porte très bien – même si l’inflation ne s’est pas complètement stabilisée, que la croissance des salaires au plus bas l’a dépassée depuis juin et que le chômage est historiquement bas – reste valable. une leçon importante. Quelle que soit la performance de l’économie, des programmes sociaux généreux qui profitent à tous ceux qui en ont besoin constituent notre outil le plus efficace contre la pauvreté.

Une économie forte reste apparemment faible en raison de la pauvreté des enfants

Depuis des mois, l’économie a été étonnamment forte à bien des égards. La dernière fois que le chômage est resté aussi bas, c’était dans les années 1960. Le revenu médian réel des ménages oscille autour de son plus haut sommet jamais enregistré. Les inégalités salariales qui se sont creusées au cours des dernières décennies se réduisent. Les Noirs américains – qui continuent de souffrir de l’exclusion des gains économiques – voient également leurs revenus augmenter considérablement et leurs taux de chômage sont historiquement bas. L’économie continue sur sa lancée de création d’emplois. Et ainsi de suite. « Les choses vont très bien, je le jure », écrit Annie Lowrey dans The Atlantic, faisant déjà allusion à la dissonance entre les statistiques révélant une économie forte et la réalité d’une inflation élevée qui ronge ces revenus et de cinq millions d’enfants replongés dans la pauvreté.

L’économie est forte, y compris et surtout pour les travailleurs à faible revenu, mais lorsque le Congrès n’a pas réussi à étendre le CTC élargi, tout cela n’a pas eu d’importance – et la pauvreté des enfants a réapparu. Pour être honnête, il y a probablement un décalage à prévoir entre une économie qui fait preuve de force et les bénéfices en aval dans des domaines comme la pauvreté des enfants. Historiquement, une économie plus forte, qui se traduit par une baisse des niveaux de chômage et une augmentation des salaires des travailleurs à faible revenu, a joué un rôle important dans la réduction de la pauvreté des enfants. Cela décrit en grande partie ce que les États-Unis ont connu au cours des deux dernières années et peut-être que, si l’économie reste forte, nous verrons une réduction du taux de pauvreté des enfants dans quelques années, voire plus. Mais quand vous disposez d’un programme aussi efficace que l’était le CTC élargi, pourquoi attendre pour le savoir ?

L’une des raisons qui a prévalu pendant des décennies est l’idée selon laquelle les préjudices économiques à long terme des transferts monétaires inconditionnels – ou des paiements sans conditions comme le CTC élargi ou le revenu de base universel – effaceraient tous les avantages à court terme (comme d’énormes bénéfices). baisse de la pauvreté des enfants). Le problème est que donner de l’argent aux personnes pauvres sans les obliger à travailler en échange finira par créer des communautés où l’abandon du travail est à la fois répandu et accepté. L’argent liquide sans conditions « renonce au travail », comme l’a dit un analyste conservateur.

Bien qu’il y ait toujours eu des désaccords sur ce point de vue, de plus en plus de preuves le contredisent. Il a été constaté que les transferts monétaires inconditionnels dans les pays à faible revenu stimulent l’activité économique. Dans le cadre d’un programme pilote de revenu garanti à Stockton, en Californie, les bénéficiaires d’une aide financière inconditionnelle ont trouvé plus rapidement un emploi à temps plein que les groupes témoins.

En examinant spécifiquement les impacts de l’élargissement du CTC, il n’y avait aucune preuve que le fait de bénéficier de l’allocation réduisait le travail, et les économistes de l’Université de Columbia ont estimé que rendre le programme permanent offrirait un retour sur investissement plus de dix fois supérieur à environ 100 milliards de dollars par an – un un coup de pouce majeur à l’économie. Cela signifie qu’en plus de consolider la baisse massive de la pauvreté des enfants et d’apporter un soutien continu à des millions de familles américaines en difficulté pour payer la nourriture, les fournitures scolaires, les services publics et le loyer, les contribuables économiseraient également de l’argent à long terme.

Les États intensifient leurs efforts, mais cela ne remplace pas un programme fédéral

En l’absence d’action fédérale, les États interviennent. Depuis que le CTC élargi a expiré fin 2021, 11 États ont adopté leur propre version, chacun sans les exigences de revenus qui maintenaient les avantages des Américains les plus pauvres. Pour ces CTC « entièrement remboursables », même les familles dont les revenus sont nuls reçoivent des prestations.

Dans le cadre du CTC conventionnel, qui était « partiellement remboursable », les ménages devaient gagner un minimum de 2 500 dollars par an pour recevoir une quelconque prestation – un obstacle qui éliminait effectivement les chômeurs. Au-delà de ce seuil, même si une famille ne devait aucun impôt sur le revenu (le CTC est un crédit d’impôt, qui est généralement déduit des impôts dus), elle pourrait quand même recevoir une partie de la prestation du CTC sous forme de remboursement partiel des dépenses liées à l’éducation. enfants. (Un crédit non remboursable signifierait que si vous ne gagnez pas suffisamment pour devoir payer de l’impôt sur le revenu, vous ne recevrez aucun avantage.)

Désormais, des CTC entièrement remboursables qui profitent à tous les Américains pauvres – et pas seulement à ceux qui ont déjà des revenus – sont adoptés dans les États à majorité démocrate, bien que de nombreux républicains soient également d’accord avec l’idée. Une analyse réalisée en juillet par le Jain Family Institute (JFI), un groupe de réflexion non partisan, a révélé que 40 % des sénateurs républicains des États avaient voté pour des crédits d’impôt pour enfants entièrement remboursables. Un sondage réalisé en septembre par Hart Research et l’Economic Security Project a révélé que 60 pour cent des électeurs républicains soutiennent un CTC entièrement remboursable.

Bien que chacun de ces CTC d’État soit entièrement remboursable, le reste de leurs politiques est varié. Le montant des prestations varie de 180 $ à 1 750 $ par enfant. Certaines sont conçues pour atteindre uniquement les familles à faible revenu en commençant à supprimer progressivement les prestations aux faibles niveaux de revenu (le Maryland, par exemple, supprime immédiatement toutes les prestations après 15 000 $ de revenu annuel du ménage), tandis que d’autres s’étendent à la classe moyenne avant de les supprimer progressivement. . D’autres encore (comme dans le Massachusetts) s’adressent universellement à toutes les familles avec enfants de moins de 12 ans, quel que soit leur niveau de revenu.

Au mieux, cependant, les programmes d’État ne constituent qu’un palliatif en l’absence d’allocation fédérale pour enfants. La principale raison est le financement : les États sont confrontés à des contraintes plus strictes que le gouvernement fédéral et finissent donc par financer des prestations moindres. Même le plus grand CTC de l’État, celui du Minnesota, n’offre que 1 750 $ par enfant, soit environ la moitié de ce que le CTC élargi a offert.

« En termes simples », a déclaré Jack Landry, chercheur à JFI, « le gouvernement fédéral dispose de plus de puissance de feu budgétaire pour adopter un crédit d’impôt pour enfants véritablement transformateur. » S’appuyer sur les États pour financer les CTC signifie que les gouvernements des États dotés d’une assiette fiscale plus large pourraient se permettre de meilleurs programmes, tandis que les plus pauvres pourraient se retrouver avec des avantages comparativement maigres. « Un CTC fédéral qui prélève des impôts dans les 50 États et les répartit ensuite sans égard à la géographie est plus équitable que chaque État finançant seul un CTC », a-t-il déclaré.

La pauvreté des enfants ne doit pas nécessairement être normale

Les deux dernières années de chocs liés à la pauvreté des enfants – une baisse de 46 pour cent, une augmentation de 139 pour cent – ​​constituent des changements significatifs par rapport aux 50 années précédentes. Tout comme les économistes parlent d’un équilibre dans l’économie qui produit un « taux de chômage naturel », les décennies écoulées depuis le début des mesures officielles de pauvreté aux États-Unis en 1967 montrent ce qui ressemble à un taux naturel de déclin de la pauvreté des enfants. Il bouge rarement de plus de 1 pour cent par an.

Les booms et les récessions économiques peuvent pousser le taux annuel à la hausse ou à la baisse, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes en l’absence de programmes solides comme le CTC élargi. Certains économistes mettent encore en garde contre une récession imminente, qui soulèverait la perspective d’une double contrainte dans notre avenir : une économie en berne et des protections moins efficaces contre la pauvreté des enfants. Le fait que les taux aient rebondi si fortement, même dans des conditions économiques historiquement excellentes, montre que l’économie, à elle seule, ne peut pas faire grand-chose.

Lorsque nous parlons de pauvreté infantile, nous parlons de parents qui ne savent pas s’ils seront en mesure de faire face à leurs factures de services publics suffisamment pour que leurs enfants puissent prendre un bain, ou s’offrir un sac à dos pour l’école, ou s’ils pourront capable de les nourrir suffisamment pour les garder en bonne santé. Depuis que le CTC élargi a pris fin, Megan Sandel, pédiatre, a déclaré à NPR qu’elle voyait déjà des enfants de 3 ans perdre du poids parce que leurs parents n’avaient pas les moyens de les nourrir suffisamment.

Mais comme l’a montré le succès éphémère du CTC élargi, les programmes d’aide sociale fédéraux – lorsqu’ils incluent tous les enfants pauvres, et pas seulement les travailleurs pauvres – peuvent presque immédiatement forger une nouvelle normalité en matière de niveau de pauvreté des enfants, peu importe ce qui se passe. dans l’économie au sens large. Avec tous les discours abstraits sur les « nouvelles normales » inspirées par la pandémie, réduire de moitié la pauvreté des enfants de manière rentable est un pilier assez décent qui mérite d’être poursuivi, et peut même aider à créer une dynamique pour y mettre fin purement et simplement.