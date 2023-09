La baisse du taux de natalité à Singapour et « jeter de l’argent » ne résoudra pas le problème

Les données de l’Institute of Policy Studies ont montré que les femmes âgées de 20 à 24 ans sont désormais moins susceptibles d’accoucher que les femmes âgées de 35 à 39 ans. Mai Yo | Klaud9 | Getty Images

SINGAPOUR — Il y a près de vingt ans, Loh et son mari ont pris la décision de ne pas avoir d’enfants. Aujourd’hui, 17 ans plus tard, tous deux sont convaincus d’avoir fait le bon choix. « Je peux me sentir différemment lorsque je suis sur mon lit de mort et que je dois mourir seul, mais pour le moment, le choix nous semble le bon », a déclaré cet homme de 46 ans qui travaille dans l’industrie technologique. Loh, qui n’a pas voulu donner son nom complet, n’est pas seule. Le taux de natalité de Singapour a atteint un niveau record en 2022, après des années de déclin. L’année dernière, les naissances vivantes ont chuté de 7,9%, car il est généralement trop cher de vivre à Singapour et le coût de la vie élevé continue de dissuader de nombreuses personnes d’agrandir leur famille, ont déclaré des analystes à CNBC.

Avoir un enfant est lié à beaucoup de choses : l’abordabilité d’une maison, un conjoint et la maturité du marché du travail qui vous permet de vous sentir suffisamment en sécurité pour le faire. Jaya Dass Directeur général Asie-Pacifique, Ranstad

Les taux de natalité ont légèrement augmenté en 2022, passant à 1,12 contre 1,1 l’année précédente, lorsque les gens restaient à la maison pendant Covid et avaient plus d’enfants. Pourtant, les tendances en matière de fécondité montrent que les femmes choisissent également d’avoir des enfants plus tard dans la vie, voire pas du tout. Les données du groupe de réflexion Institute of Policy Studies, basé à Singapour, ont montré que les femmes âgées de 20 à 24 ans sont désormais moins susceptibles d’accoucher que les femmes âgées de 35 à 39 ans. « Avoir un enfant est lié à beaucoup de choses : le prix abordable d’une maison, un conjoint et la maturité du marché du travail qui vous permet de vous sentir suffisamment en sécurité pour le faire », Jaya Dass, directrice générale de Ranstad pour l’Asie-Pacifique. « L’attrait de vouloir avoir un enfant a en fait considérablement diminué en raison de la façon dont la vie a mûri et changé », a déclaré Dass.

L’argent n’est pas la solution

Déjà aux prises avec une population vieillissanteSingapour est également confrontée à l’un des taux de fécondité les plus bas au monde, ce qui a incité le gouvernement va distribuer des incitations et des « primes » pour encourager les gens à avoir des enfants. Les couples avec des bébés nés à partir du 14 février recevront 11 000 dollars singapouriens (8 000 dollars) chacun pour leur premier et leur deuxième enfant, et 13 000 dollars singapouriens pour leur troisième enfant et au-delà, soit une augmentation de 30 à 37 % par rapport à avant.

À Singapour, les femmes choisissent d’avoir des enfants plus tard dans la vie, ou pas du tout. D3sign | Instant | Getty Images

Le congé de paternité payé par le gouvernement a été doublé, passant de deux à quatre semaines pour les pères de bébés nés à partir de 2024. Bien qu’il existe une multitude de politiques gouvernementales visant à encourager davantage de couples à avoir des enfants, « jeter de l’argent » sur le problème ne le résoudra pas, a déclaré Wen Wei Tan, analyste à l’Economist Intelligence Unit. « Pour lutter contre le taux de fécondité, il nous faudra faire face à certaines faiblesses des systèmes sous-jacents… Ce qui signifie non seulement relever les défis démographiques, mais aussi contribuer à renforcer la cohésion sociale, et peut-être examiner comment nous pouvons favoriser des attitudes plus saines à l’égard de la prise de risque. « , a déclaré Tan d’EIU.

Ville la plus chère

En 2022, l’EIU a classé Singapour est la ville la plus chère où vivre, partageant la première place avec New York. Posséder une maison ensemble est également un défi pour les jeunes couples. Les prix de l’immobilier dans la cité-État continuent d’augmenter rapidement, augmentant de 7,5 % sur un an en juin 2023, CEIC les données ont montré. Les appartements sociaux – connus localement sous le nom d’appartements HDB – sont très demandés, mais l’offre ne rattrape pas, a déclaré Tan de l’EIU. La construction s’est arrêtée pendant la pandémie, car la pénurie de main-d’œuvre et le coût élevé des matières premières ont retardé les projets de logements, et les couples ont dû attendre deux fois plus longtemps pour obtenir leur appartement, obligeant certains à se marier plus tard. Cependant, cela ne constitue qu’une partie du problème, car il existe de nombreux autres coûts associés à l’éducation des enfants à Singapour, selon Mu Zheng, professeur adjoint au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université nationale de Singapour. « Il y a un sentiment d’instabilité qui empêche les gens d’avoir des enfants », a déclaré Zheng à CNBC.

Mères qui travaillent

Le coût élevé de la vie à Singapour conduit à une augmentation du nombre de couples avec deux revenus et sans enfants – ce qu’on appelle parfois Dinks, un argot signifiant « double revenu, pas d’enfants ». Cela est également dû à un changement de mentalité et à la volonté de plus en plus de couples de faire passer leur carrière avant le mariage et le fait d’avoir des enfants. « Une fois que les femmes ont des enfants, elles voient leur progression de carrière ralentir. Beaucoup prennent la décision d’attendre jusqu’à ce qu’elles se sentent en sécurité et stables dans leur emploi afin que leurs revenus ne soient pas sérieusement menacés si elles s’absentent de leur travail. travail », a déclaré Tan.

De plus en plus de couples sont prêts à faire passer leur carrière avant le mariage et la maternité. Carlina Teteris | Instant | Getty Images

Retarder le mariage signifie que les gens peuvent avoir plus de possibilités de poursuivre des études supérieures, ce qui conduit certains à être plus sélectifs et à avoir de plus grandes attentes envers leur futur partenaire, a déclaré Dass. En 2022, 36,2% des résidents âgés de 25 ans et plus avaient un diplôme universitaire — c’est contre 25,7 % il y a dix ans. Cependant, Dass a souligné que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car « dès que l’éducation et l’alphabétisation augmentent chez les femmes, leur capacité à entrer sur le marché du travail et à contribuer à l’économie augmente ».

Une main-d’œuvre en baisse

La baisse du taux de natalité, associée au vieillissement de la population, aura des répercussions sur la main-d’œuvre de Singapour. « Avoir moins d’enfants signifie que vous disposez d’une main-d’œuvre moins nombreuse qui peut contribuer à l’économie. Et avec l’espérance de vie élevée à Singapour, le taux de dépendance va augmenter », a déclaré Tan de l’EIU.

La population de Singapour vieillit rapidement et 1 Singapourien sur 4 aura plus de 65 ans d’ici 2030. Jayk7 | Instant | Getty Images