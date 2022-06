La baisse des ventes de Ford aux États-Unis se rétrécit en mai dans un contexte de pénurie d’approvisionnement

Ford Motor a déclaré jeudi que ses ventes aux États-Unis n’avaient chuté que de 4,5% en mai par rapport à il y a un an, une baisse plus faible que ces derniers mois, alors qu’elle continuait de voir une demande brûlante pour ses derniers véhicules dans un contexte de pénurie de voitures neuves, de camions et de VUS. .

Ford et d’autres constructeurs automobiles continuent de lutter contre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, y compris une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, qui a entravé la production de nouveaux véhicules dans le monde pendant plus d’un an. Les ventes mensuelles de Ford aux États-Unis ont baissé de plus de 10 % en avril et de plus de 20 % en février et mars.

Un porte-parole de Ford a déclaré que la société estime que les ventes globales de véhicules neufs aux États-Unis ont diminué d’environ 30 % par rapport à il y a un an en mai, ce qui signifie que Ford a probablement gagné des parts de marché.

Les perturbations continues de la fabrication de Ford ont entraîné des stocks serrés chez ses concessionnaires. En réponse, Ford a offert des incitations aux clients qui sont prêts à passer des commandes pour leurs véhicules et à attendre qu’ils soient construits et livrés. Près de la moitié des ventes au détail de Ford en mai provenaient de commandes de clients passées plus tôt dans l’année, a indiqué la société dans un communiqué.

Avec des approvisionnements en puces encore limités, Ford a donné la priorité à la production de ses nouveaux modèles, y compris le multisegment électrique Mustang Mach-E, le SUV Bronco et le petit pick-up Maverick, ainsi que ses piliers très rentables, tels que les micros F-Series. et les gros VUS Ford et Lincoln.

Les ventes des camionnettes de la série F de Ford, un moteur important des bénéfices de l’entreprise, ont augmenté de 6,9 ​​% en mai par rapport à il y a un an. Les livraisons de la Mustang Mach-E représentaient plus du double du total du modèle il y a un an.

De janvier à mai, Ford a vendu 763 558 véhicules aux États-Unis, en baisse de 13,3 % par rapport à la même période en 2021.