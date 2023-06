La baisse des traversées de la Manche saluée par Sunak car les politiques de preuve fonctionnaient à moitié en quinze jours

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Une baisse de 20% d’une année sur l’autre des traversées de la Manche saluée par Rishi Sunak comme la preuve que ses politiques « fonctionnaient » a diminué de moitié en quinze jours.

Le 5 juin, le Premier ministre a prononcé un discours à Douvres affirmant : « Notre approche fonctionne. Pour la première fois, les passages à niveau ont diminué de 20 %.

Mais des sources des forces frontalières ont déclaré L’indépendant les traversées avaient été supprimées par des semaines de mer agitée dans la Manche, et les experts ont déclaré qu’une grande partie de la réduction était due à une baisse des migrants albanais plutôt qu’à un changement global.

Les chiffres ont rapidement explosé après l’arrivée du temps calme et plus de 2 800 personnes sont arrivées sur des canots pneumatiques depuis le 10 juin.

Le nombre total depuis le début de cette année s’élève désormais à 10 472, contre environ 11 600 au point de 2022.

Cela signifie que la baisse d’une année sur l’autre célébrée par le Premier ministre a été réduite à 9% et devrait continuer de baisser tant que les conditions de mer resteront favorables aux traversées.

Yvette Cooper, secrétaire d’État à l’Intérieur du Labour, a déclaré: «Ces chiffres montrent l’échec lamentable de toutes les vantardises du Premier ministre sur les progrès réalisés sur les petits bateaux, et font suite à une semaine de rapports officiels accablants sur l’arriéré croissant, la montée en flèche des coûts hôteliers et la sécurité frontalière défaillante.

« Le plan de petits bateaux de Rishi Sunak se désintègre sous les yeux du public, et il n’a aucune idée de comment le renverser. »

Les Afghans sont désormais la nationalité la plus courante arrivant sur de petits bateaux, suite à l’effondrement du nombre de réfugiés réinstallés directement depuis le pays.

Lors de son discours il y a deux semaines, M. Sunak a admis que le problème « ne sera pas résolu du jour au lendemain et que les gens continueront à venir cet été ».

Dans la même adresse, il a annoncé l’acquisition de deux autres barges pour héberger les demandeurs d’asile et a déclaré : « La première arrivera à Portland dans les quinze prochains jours ».

Mais L’indépendant comprend que le Bibby Stockholm est toujours en cours de réaménagement et de vérifications à Falmouth et ne fera pas le voyage vers le Dorset avant des semaines.

Il peut devoir subir des contrôles supplémentaires après son arrivée à Portland, ce qui signifie que les premiers demandeurs d’asile ne peuvent y être hébergés que fin juillet au plus tôt.

La promesse du Premier ministre d’éliminer un arriéré de décisions d’asile « héritées » d’ici la fin de cette année est également sur le point d’échouer, selon un rapport de surveillance publié la semaine dernière.

M. Sunak soutient le nouveau projet de loi sur la migration illégale, qui vise à permettre au gouvernement de détenir et d’expulser tous les migrants par petits bateaux sans tenir compte des demandes d’asile ou d’esclavage moderne, comme moyen « d’arrêter les bateaux ».

La barge d’hébergement Bibby Stockholm est en cours de réaménagement pour augmenter sa capacité de 222 à 506 occupants sur les quais de Falmouth à Cornwall (PA) (fil de sonorisation)

Mais les experts ont mis en doute l’adhésion continue des ministres à l’idée de «dissuasion», qui a sous-tendu plusieurs années de lois de plus en plus punitives alors que le nombre continuait d’augmenter, et les a plutôt appelés à réduire la demande de traversées de la Manche avec des itinéraires alternatifs sûrs et légaux.

Une enquête menée par le Comité mixte multipartite sur les droits de l’homme a révélé que le projet de loi pourrait amener les demandeurs d’asile à emprunter des «routes plus dangereuses» vers le Royaume-Uni, profiter aux passeurs et aggraver la traite.

Son rapport indique que le gouvernement n’a fourni aucune preuve à l’appui des affirmations selon lesquelles le projet de loi dissuaderait les traversées de la Manche et que bon nombre de ses dispositions étaient illégales.

La semaine dernière, des représentants du ministère de l’Intérieur ont déclaré à la Cour d’appel qu’il « travaillait toujours sur des estimations pouvant atteindre 56 000 personnes supplémentaires arrivant sur de petits bateaux cette année », ce qui constituerait un nouveau record et une augmentation de plus d’un cinquième par rapport à 2022.