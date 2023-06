La baisse des taux d’emprunt chinois génère une hausse de 3% du prix du pétrole

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 3% mardi dans l’espoir d’une demande croissante de carburant après que la banque centrale chinoise a abaissé un taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois, faisant grimper les prix du brut après les fortes pertes de la session précédente.

La baisse des taux vise à donner de l’élan à une reprise post-pandémique hésitante dans la deuxième économie mondiale et le plus grand importateur de brut.

Les contrats à terme sur le Brent se sont établis à 2,45 $, ou 3,4 %, à 74,29 $ le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 2,30 $, ou 3,4 %, à 69,42 $ le baril.

Lundi, les prix du brut ont chuté d’environ 4 %, en partie à cause des inquiétudes concernant l’économie chinoise après les données économiques décevantes de la semaine dernière.

« Le marché montre un rebond par rapport à hier », a déclaré Phil Flynn, analyste du groupe Price Futures. « C’était exagéré de malheur et de tristesse lundi. »

Les actions, qui se négocient souvent en tandem avec le pétrole, ont également augmenté mardi.

Le déport de six mois du Brent, une structure de marché dans laquelle les contrats à terme à court terme se négocient au-dessus des contrats à terme à plus long terme, est tombé à son plus bas niveau depuis mars à environ 1,10 $, indiquant une confiance vacillante dans le fait que la demande dépassera l’offre au cours de l’année.

« Pour que les acteurs du marché recommencent à reconstituer des positions longues, ils ont probablement besoin de voir des baisses de stocks plus importantes », a déclaré le stratège d’UBS Giovanni Staunovo, ajoutant qu’il s’attendait à ce que cela se produise d’ici quelques semaines.

Une augmentation de l’offre mondiale pèse sur le marché, ainsi que des inquiétudes concernant la croissance de la demande, avant la conclusion d’une réunion politique de la Réserve fédérale américaine mercredi.

La plupart des acteurs du marché s’attendent à ce que la Fed laisse les taux d’intérêt inchangés, surtout après que les données ont montré que les prix à la consommation américains ont à peine augmenté en mai.

Les hausses de taux de la Fed ont renforcé le dollar, rendant le pétrole plus cher pour les détenteurs d’autres devises.

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d’intérêt jeudi.

Les inquiétudes concernant la demande ont déjoué la hausse temporaire des prix du pétrole suite à l’engagement de l’Arabie saoudite annoncé au début de ce mois de réduire davantage la production en juillet.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a maintenu mardi ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2023 pour un quatrième mois, augmentant légèrement les attentes de croissance de la demande chinoise.

Un autre rapport mensuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) attendu mercredi fournira d’autres indices commerciaux.

Le pétrole brut américain a augmenté d’environ 1 million de barils au cours de la semaine terminée le 9 juin, selon des sources du marché citant les chiffres de l’American Petroleum Institute mardi, contrairement à l’estimation moyenne d’une baisse de 1,3 million de barils selon cinq analystes interrogés par Reuters.

Les données du gouvernement sur les stocks sont attendues mercredi.