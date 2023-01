La baisse des revenus pétroliers de la Russie pourrait dévaluer le rouble dans un “cercle vicieux”, préviennent les experts

Les tentatives de la Russie de combler son déficit budgétaire en vendant des réserves de devises étrangères pourraient conduire à un cercle vicieux qui pousse le rouble à la hausse et réduit encore les revenus d’exportation cruciaux du Kremlin, selon les analystes.

Le ministère russe des Finances et la banque centrale ont annoncé la semaine dernière qu’ils relanceraient leurs interventions sur les marchés des changes pour la première fois en près d’un an, vendant pour 54,5 milliards de roubles de yuans (793 millions de dollars) du Fonds national de protection sociale. Les ventes ont commencé le 13 janvier et dureront trois semaines.

La Russie a utilisé le fonds des jours de pluie, qui s’élevait à 186,5 milliards de dollars au 1er décembre, pour financer son déficit budgétaire croissant et stabiliser l’économie face aux sanctions occidentales de plus en plus sévères sur les ventes d’énergie russes.

Le Kremlin compte sur les taxes à l’exportation sur les ventes d’hydrocarbures pour financer ses dépenses intérieures, qui ont fortement augmenté pour couvrir l’accélération des coûts de la guerre en Ukraine, qui en est maintenant à son 11e mois.

Mais les analystes affirment que les ventes de devises étrangères feront grimper le rouble russe, réduisant ainsi davantage les revenus de la Russie en roubles puisque les revenus des exportations de pétrole et de gaz sont largement basés sur les prix de référence mondiaux qui sont négociés en dollars.

Ce processus pourrait déclencher un cycle de recettes d’exportation plus faibles, nécessitant davantage de ventes de devises et conduisant à un rouble encore plus fort, aggravant le trou budgétaire.

Vasily Karpunin, analyste chez BCS Express, dit qu’il y a un risque que les revenus de la Russie provenant des exportations d’énergie chutent encore plus en février et mars, après le début de la prochaine étape du plafonnement des prix du G7 – sur les produits pétroliers – le 5 février.

L’écart de revenus pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que le manque à gagner de 54,5 milliards de roubles en janvier, estime l’économiste de la CentroCreditBank Evgeny Suvorov.

“Cela nécessitera une augmentation des ventes de devises, et par le biais de la dynamique des taux de change (renforcement du rouble) qui pourrait encore aggraver les revenus réels du pétrole et du gaz”, ont écrit les analystes de Rosbank dans une note de recherche récente.

Le rouble a gagné plus de 4% par rapport au dollar américain depuis l’annonce du plan et s’échangeait à environ 68 pour un dollar lundi.

Trou budgétaire

La Russie a affiché un déficit de 3 300 milliards de roubles en 2022, soit 2,3 % du PIB – l’une de ses pires performances depuis l’arrivée au pouvoir du président Vladimir Poutine il y a plus de deux décennies.

Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré en décembre que le plafonnement des prix imposé sur son pétrole pourrait signifier que le déficit budgétaire de la Russie est plus important que les plans actuels de 2 % du PIB en 2023. Les responsables gouvernementaux ont également déclaré publiquement qu’ils aimeraient voir un rouble plus faible – quelque chose que le les interventions en devises étrangères semblent susceptibles d’empêcher.

Les analystes d’Alfa Bank ont ​​déclaré qu’il était “déroutant” que le ministère des Finances relance les ventes de devises alors que le Kremlin vise également un rouble plus faible.

Le budget de la Russie pour cette année est basé sur un prix du mélange Oural d’environ 70,10 dollars le baril, bien que le principal mélange russe se négocie actuellement à environ 50 dollars le baril.

En roubles, il s’agit d’un plus bas depuis deux ans, selon les calculs de Reuters.

“Si les prix relativement bas de l’Oural durent longtemps et que le rouble reste relativement fort, alors le trou budgétaire va gonfler”, a déclaré Anton Tabakh, économiste en chef de RA Expert.

La banque publique Sberbank estime que si le prix moyen du mélange russe de l’Oural était de 55 dollars le baril et que le rouble continuait de s’échanger autour de 67 contre le dollar américain, le gouvernement serait tenu de vendre 1,5 milliard de dollars – ou 100 milliards de roubles – de devises. avoirs chaque mois pour couvrir l’écart.