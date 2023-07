La baisse des revenus du fret aérien est en fait une bonne nouvelle

Les revenus du fret des compagnies aériennes s’effondrent. C’est un signe de bonne nouvelle pour la reprise des voyages.

Delta , Uni et Américain ce mois-ci, chacun a signalé une baisse d’environ 40 % d’une année sur l’autre de ses revenus de fret au deuxième trimestre.

Pour le premier semestre 2023, l’activité de fret de Delta a généré 381 millions de dollars, contre 561 millions de dollars au premier semestre 2022, tandis que l’unité de fret d’American a rapporté 420 millions de dollars contre 692 millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année dernière. United avait 760 millions de dollars de fret jusqu’à présent cette année, contre 1,2 milliard de dollars un an plus tôt.