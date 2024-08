La baisse des réservations de chambres à Maui pourrait coûter à l’État plus de 40 millions de dollars en impôts

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Après les incendies de forêt du 8 août 2023, le Maui Ocean Center de Maalaea a connu une forte baisse du nombre de visiteurs. Les affaires se sont depuis améliorées, mais sont toujours en baisse de 24 %.

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Tala Tiano, trois ans, regardait sa mère, Paola, tenir un papillon lors d’une visite de la ferme aux papillons de Maui.

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM La naturaliste et guide touristique Rhema Flowers, à gauche, montre des chenilles à Grady Thompson, deuxième à partir de la gauche, à son frère Carter, à sa mère Yvonne et à son père Greg à la ferme aux papillons de Maui, le 13 août à Olowalu, Maui. Les Thompson sont venus de Vancouver, en Colombie-Britannique

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Un jeune invité a observé le honu au Maui Ocean Center plus tôt ce mois-ci à Maalaea, Maui.

MAALAEA—Alan Ayers a visité l’aquarium du Maui Ocean Center à Maalaea avec sa famille le lendemain de l’anniversaire des incendies dévastateurs de Maui l’année dernière.

L’histoire d’amour d’Ayers avec Hawaï remonte à l’époque où son père travaillait pour le National Park Service au parc national des volcans d’Hawaï. Mais le résident de l’Utah a déclaré que Maui était son île préférée et qu’il y était retourné au moins sept fois depuis les incendies de forêt du 8 août 2023.

« Nous avons quitté Maui le 7 août 2023 et sommes allés à Kona », a-t-il déclaré. « En écoutant les nouvelles, il est difficile d’expliquer l’émotion que j’ai ressentie. Nous avons pleuré toute la journée. »

Ayers a déclaré que la famille avait d’abord interrompu ses voyages à Maui, mais qu’elle avait commencé à y retourner dès que possible parce que « nous aimons vraiment, vraiment Maui. Il n’y a jamais de mauvais moment pour être à Maui. Nous ressentons toujours la même chose ».

Mais la baisse significative des performances de l’industrie touristique de Maui montre que tous les visiteurs ne partagent pas ce sentiment. Certains pensent encore qu’ils ne sont pas les bienvenus, car le gouvernement a demandé aux touristes de partir immédiatement après la catastrophe, et certains résidents et célébrités ont renforcé ce message sur les réseaux sociaux. D’autres ne comprennent pas suffisamment la géographie pour se rendre compte que la majeure partie d’Hawaï n’a pas été touchée par les incendies de forêt, et même à Maui, il y a beaucoup à voir et à faire en dehors de la zone d’impact des incendies de forêt de Lahaina, d’une longueur de 8 km.

Et il y a ceux qui craignent que leur joie et leur célébration soient considérées comme inappropriées.

Les données présentées par Jennifer Chun, directrice de la recherche touristique pour le Département des affaires, du développement économique et du tourisme de l’État, lors de la réunion du conseil d’administration de l’Autorité du tourisme d’Hawaï du 25 juillet, montrent que même maintenant, environ les deux tiers des visiteurs potentiels d’Hawaï sont au courant des incendies de forêt qui ont tué au moins 102 personnes et causé des dégâts estimés à 5,5 milliards de dollars.

Bien que les incendies n’aient pas eu d’impact sur la probabilité que ces voyageurs visitent Hawaï dans les deux prochaines années pour près de 6 personnes sur 10, Chun a déclaré que 26 % ont indiqué qu’ils n’allaient pas s’y rendre dans les deux prochaines années à cause des incendies, et 8 % ont déclaré : « J’allais le faire, mais je ne vais plus y aller. »

Campagne marketing La baisse du sentiment de voyage pour Maui fait baisser le tourisme dans tout l’État et constitue l’une des principales raisons pour lesquelles les dirigeants de l’industrie touristique d’Hawaï ont fait appel au conseil d’administration de l’Autorité du tourisme d’Hawaï pour ajouter 1,6 million de dollars au budget marketing du Bureau des visiteurs et des congrès d’Hawaï afin de mener une campagne de saturation marketing du 15 au 22 septembre à Los Angeles, le principal marché source de visiteurs d’Hawaï.

Angela Vento, directrice générale du Wailea Beach Resort, a déclaré que le taux d’occupation des hôtels de Maui pendant l’été, qui est généralement une période de pointe, est en baisse d’environ 20 %, « donc les hôtels de Maui, qui ont généralement un taux d’occupation de 85 à 90 %, sont dans la fourchette de 60 % ».

Vento a ajouté que l’activité du groupe est en baisse d’environ 40 % par rapport à 2023 car, d’octobre au premier trimestre de cette année, il y avait une base d’activité du groupe qui était dans les livres avant les incendies.

Keith Vieira, directeur de KV & Associates, Hospitality Consulting, a déclaré que les réservations anticipées pour le reste de l’année à Maui sont négatives par rapport aux autres années. De plus, Vieira a déclaré qu’une fois que la Croix-Rouge américaine et d’autres organisations liées aux catastrophes auront quitté les lieux, les hôteliers de Maui devront remplir 250 000 à 300 000 nuitées pour compenser la différence.

« Si nous ne le faisons pas, cette activité à elle seule représentera une perte de 40 millions de dollars en impôts pour l’État, et ce n’est que la partie hôtelière de la taxe sur l’hébergement temporaire et de la taxe d’accise générale. Cela n’inclut pas toutes les taxes sur les restaurants auxiliaires, les visites, etc., donc cela représente probablement une perte de 60 à 70 millions de dollars », a-t-il déclaré.

Le président du conseil d’administration de la HTA, Mufi Hannemann, qui est également président-directeur général de l’Hawaï Lodging & Tourism Association, a qualifié les chiffres de « convaincants » et s’est dit heureux que le conseil d’administration ait vu l’intérêt d’approuver le financement.

Vieira estime que la campagne, qui fait suite à un été sans éclat, sera complétée par 40 à 60 millions de dollars de marketing supplémentaire payés par l’industrie touristique d’Hawaï.

Vento estime que 96 % des activités de Maui proviennent de la côte ouest des États-Unis. Elle a déclaré qu’un message unifié était nécessaire pour relancer les activités, un peu comme en 2009 lorsque l’État et l’industrie se sont associés pour faire face à la crise financière américaine. Elle a déclaré qu’elle avait beaucoup voyagé à travers le continent américain depuis les incendies et qu’elle entendait toujours dire que les clients hésitent à se rendre à Maui.

« Ils entendent parler de « malama » et de « prendre soin de soi », et ils cherchent simplement à profiter », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que cette saturation nous aidera à amplifier le message : « Vous êtes les bienvenus, nous avons de la valeur et nous voulons que vous veniez maintenant. »

Jay Talwar, directeur marketing de HVCB, a déclaré que la campagne de saturation utilisera la toute dernière campagne de marque de HTA, « The People. The Place. The Hawaiian Islands », qui a été développée pour attirer les voyageurs hawaïens conscients « qui présentent un comportement suggérant que nous aimerions les inviter à visiter nos îles ».

Il a déclaré que la campagne, qui fait appel à des résidents célèbres de chaque île, vise à « permettre réellement aux habitants d’Hawaï de partager ce qui est unique dans leur mode de vie, leur lieu qu’ils considèrent comme leur foyer et comment cela affecte la façon dont ils ont été élevés et les valeurs qu’ils ont aujourd’hui. »

Hannemann a déclaré que la campagne devrait également bénéficier d’un coup de pouce de la part du gouverneur Josh Green et du maire de Maui Richard Bissen, qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à se joindre à l’effort d’accueil à Los Angeles, ce qui pourrait inclure des opportunités en rapport avec le match à domicile des Los Angeles Rams du 22 septembre contre les 49ers de San Francisco.

« Toutes les activités que nous allons mener avec les Rams à Los Angeles ne nous coûteront rien. Elles sont gratuites, donc tout ce qu’ils font avec le maire, tout ce qu’ils font avec le gouverneur et avec le groupe, c’est parce qu’ils veulent continuer à nous montrer leur amour et leur soutien », a-t-il déclaré.

Hannemann a déclaré qu’il était également satisfait de l’ampleur du soutien du secteur privé qui vise à renforcer l’effort de saturation avec des incitations telles que « achetez plusieurs nuits et obtenez-en une gratuite ».

Vieira a déclaré que l’effort HTA/HVCB est un bon début mais doit s’étendre à San Francisco, le deuxième marché source de visiteurs d’Hawaï.

Atteindre les visiteurs Des entreprises comme le Maui Ocean Center investissent également dans leur propre marketing indépendant.

Tapani Vuori, président et directeur du conseil d’administration du Maui Ocean Center Marine Institute et directeur général de l’aquarium, a déclaré que le centre se trouvait en dehors de la zone d’impact immédiate de l’incendie, mais qu’il avait connu un ralentissement important en raison du message « ne venez pas à Maui », qui a mis en pause la reprise post-COVID-19.

« En 2023, nous nous attendions à une année plus fructueuse que 2019, puis l’incendie a frappé », a-t-il déclaré. « Au 22 août 2023, nous étions tombés à 116 clients payants », soit une baisse de plus de 97 %.

Vuori a déclaré que les affaires ont repris, mais qu’elles sont toujours en baisse d’environ 24 %.

Mark Matthews, directeur marketing du Maui Ocean Center, a déclaré : « C’est très instable. Le marché est en plein chaos. Les besoins de dépenses ont augmenté et les visiteurs sont plus exigeants quant à leurs activités.

« Nous essayons d’augmenter les possibilités de conversion et de génération de profits, et de maintenir notre capacité à conserver nos employés, car c’est essentiellement notre objectif », a-t-il déclaré. « Je suis fier de dire que nous n’avons dû licencier personne à cause de cela. Cela ne veut pas dire que nous ne nous en sortons pas. »

Michael Takamura, directeur des ventes du Maui Ocean Center, a déclaré que l’attraction travaillait avec des grossistes en voyages tels que Pleasant Holidays et AAA pour garantir que des messages clairs parviennent aux visiteurs. Takamura a déclaré qu’il avait récemment rencontré des agents de voyages au Texas qui lui ont dit qu’ils avaient apprécié d’entendre une invitation claire de la part des habitants de l’île de Maui.

« HTA dit : « Nous voulons que vous veniez à Malama Hawaii », mais quand (les visiteurs) voient les vidéos, ils pensent en fait que malama signifie ramasser des déchets ou des plantes. Mais quand nous leur expliquons que « malama signifie prendre soin de, et la façon dont vous montrez que vous vous souciez de Maui, c’est en fait en venant nous rendre visite parce que votre visite prend soin de Maui, et c’est ainsi que vous soutenez l’économie et ses habitants ». Ils se disent : « Pourquoi personne n’a pu dire ça dès le début ? » »

L’impact en cascade La perte de passagers des compagnies aériennes et de clients des hôtels a eu un impact énorme sur l’économie de Maui, les lieux de restauration et les activités et attractions étant parmi les plus durement touchés.

La ferme aux papillons de Maui à Olowalu, à quelques kilomètres de la ville de Lahaina, a d’abord fermé ses portes par respect pour les victimes des incendies de forêt. Geoff Wilson, qui possède l’entreprise avec sa femme, Siobhan, a déclaré qu’ils ont réalisé qu’il était temps de rouvrir et de contribuer à la guérison de la communauté après qu’une visite ait été demandée par une résidente déplacée de Lahaina et sa famille qui ont perdu leur propre jardin de papillons lorsque leur maison a brûlé.

Wilson a déclaré que la ferme est située juste à l’extérieur de la zone immédiatement brûlée ; cependant, le nombre de clients a chuté de façon spectaculaire après les incendies et s’est stabilisé à environ 50 % du volume d’avant l’incendie.

Le couple a dû réduire ses effectifs de moitié et se charger personnellement d’une plus grande partie du travail consistant à élever des papillons et des plantes qui les soutiennent. En voyant les chenilles se métamorphoser en papillons, Wilson se rappelle que Lahaina est en train de subir sa propre transformation.

« Tout le monde se rend compte que si les touristes ne reviennent pas, les entreprises vont tout simplement faire faillite, et je pense que beaucoup d’entre elles l’ont déjà fait et que beaucoup d’autres sont sur le point de le faire », a-t-il déclaré. « La plupart des habitants de Lahaina, qu’ils soient ou non dans la zone incendiée, ont probablement travaillé à Lahaina. Je pense que tous les terrains résidentiels ont été nettoyés et qu’à un moment donné, nous devons tourner la page de la catastrophe pour nous dire : « reconstruisons et reprenons les choses en main ».