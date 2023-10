La baisse des prix du gaz naturel réchauffe les organismes de bienfaisance avant l’hiver | Actualités, Sports, Emplois

Les factures de chauffage pourraient bientôt diminuer à mesure que la composante gaz acheté du marché de la facture de gaz résidentielle se sera stabilisée, ce qui amènera la Commission de la fonction publique à réduire de 19 % le montant moyen que les services publics de gaz naturel sont autorisés à facturer aux résidents pour cette saison de chauffage.

Tandis que les résidents de Wheeling peuvent profiter d’une charge allégée sur leur portefeuille, les organisations caritatives qui aident ceux qui ont besoin d’aide pour payer la facture de chauffage et d’autres services publics peuvent également pousser un soupir de soulagement.

L’Armée du Salut de Wheeling est une organisation qui respirera plus facilement, car elle travaille avec le Dollar Energy Fund pour aider les habitants de la région dont le gaz a été coupé ou qui ont reçu des avis de coupure.

« Nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de personnes ayant besoin d’aide pour leurs factures de gaz », a déclaré le commandant de l’Armée du Salut de Wheeling, le lieutenant John Lawrence. « Nous avons récemment rétabli notre programme avec Dollar Energy en raison de la forte demande. »

Racontant l’histoire des familles dans le besoin qu’il a servies, Lawrence a expliqué que pour beaucoup, l’objectif est souvent de « prendre soin de ce qui se passe maintenant ». Pour un parent seul ou un grand-parent qui s’occupe de plusieurs enfants, une facture de gaz élevée peut « vraiment lui coûter cher », a-t-il noté.

Lawrence a souligné que souvent, ceux qui en ont besoin sont obligés de laisser le montant dû chaque mois d’hiver pour le chauffage rouler pour créer un paiement important dû d’ici la fin de la saison.

« Lorsqu’une personne doit décider où va son argent, payer l’essence ou la nourriture, elle va choisir la nourriture et laisser sa facture d’essence rouler », a expliqué Lawrence. « J’espère que cela les aidera à arriver à un point où ils paieront régulièrement leurs factures à temps. »

Le problème de l’accumulation des factures de gaz est un problème urgent pour ceux que dessert l’Armée du Salut. Lawrence espère qu’avec la diminution des coûts de chauffage, l’organisation sera en mesure de commencer à prendre en charge les factures actuelles des clients.

« Ce n’est pas comme s’ils pouvaient revenir en arrière et se débarrasser des coûts qu’ils ont dû payer l’année dernière, alors maintenant, les factures doivent être payées », a déclaré Lawrence. « Pour cette saison, nous avons déjà commencé à aider les gens à payer les factures passées qui ont provoqué des coupures de courant qu’ils connaissent actuellement. »

Même si les factures de gaz ne figurent désormais plus sur la liste des priorités auxquelles l’organisation doit s’attaquer, la liste reste remplie d’autres produits de première nécessité, notamment des médicaments, de l’électricité et même des jouets pour Noël.

« Certaines personnes que nous servons ne reçoivent pas de factures de gaz et utilisent plutôt des radiateurs électriques », a ajouté Lawrence. « Ainsi, même si les factures de gaz diminuent pour certains, les factures d’électricité resteront élevées pour d’autres. »

Comme l’organisme est actuellement « tous sur le pont » pour venir en aide aux résidents pendant la saison hivernale, Lawrence a expliqué qu’il peut être rare que les résidents trouvent une facture qui n’augmente pas.

« À l’heure actuelle, la nourriture est probablement le plus grand obstacle auquel une personne doit faire face pour décider où va son argent, et les prix ne cessent d’augmenter », a déclaré Lawrence. « Rien que dans notre centre de service de Moundsville, nous avons doublé la quantité de nourriture distribuée chaque mois à partir de cet endroit.

En ajoutant que les prix des denrées alimentaires ont « monté en flèche » au cours des trois dernières années, Lawrence estime qu’une baisse des prix de l’essence aura un effet de retombée pour aider l’organisation à lutter avec plus de force contre l’insécurité alimentaire.

« Cette diminution est positive pour ceux qui paient les factures, et elle nous aide également à recentrer notre orientation », a déclaré Lawrence. «Même avec nos cartes-cadeaux de Thanksgiving et de Noël que nous distribuons pour les repas des Fêtes, nous avons dû augmenter le montant en dollars que nous donnons pour la nourriture, car le coût des produits de première nécessité des individus et des familles a augmenté.»







