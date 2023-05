La baisse des prix des maisons pourrait être terminée, selon S&P Case-Shiller

La forte concurrence sur le marché du logement et la faiblesse de l’offre font à nouveau monter les prix des maisons.

À l’échelle nationale, les prix des maisons en mars étaient supérieurs de 0,7% à ceux de mars 2022, ont annoncé mardi les indices S&P CoreLogic Case-Shiller.

« Les modestes augmentations des prix des maisons que nous avons constatées il y a un mois se sont accélérées en mars 2023 », a déclaré Craig J. Lazzara, directeur général de S&P DJI dans un communiqué. « Deux mois de hausse des prix ne constituent pas une reprise définitive, mais les résultats de mars suggèrent que la baisse des prix des maisons qui a commencé en juin 2022 a peut-être pris fin. »

Le composite de 10 villes, qui comprend les régions métropolitaines de Los Angeles et de New York, a chuté de 0,8 % d’une année sur l’autre, contre une augmentation de 0,5 % le mois précédent. Le composite de 20 villes, qui comprend Dallas-Fort Worth et la région de Detroit, a chuté de 1,1 %, contre un gain annuel de 0,4 % le mois précédent.

Cependant, les prix des maisons augmentent de nouveau d’un mois à l’autre. Après désaisonnalisation, les prix ont augmenté de 0,4 % à l’échelle nationale en mars par rapport à février. Le composite de 10 villes a gagné 0,6 % et le composite de 20 villes a augmenté de 0,5 %.

Lazzara a également noté que l’accélération des prix à l’échelle nationale était également apparente à un niveau plus granulaire. Avant désaisonnalisation, les prix ont augmenté dans l’ensemble des 20 villes en mars (contre 12 en février), et dans l’ensemble des 20, la hausse des prix s’est accélérée entre février et mars.

Miami, Tampa et Charlotte ont enregistré les gains les plus élevés d’une année sur l’autre parmi les 20 villes en mars. Charlotte a remplacé Atlanta à la troisième place. Par rapport à il y a un an, 19 des 20 villes ont enregistré des prix plus bas, seule Chicago affichant une augmentation de 0,4 %.

« L’un des aspects les plus intéressants de notre rapport continue de résider dans ses fortes différences régionales », a ajouté Lazzara. « Plus nous regardons vers l’ouest, plus les prix sont faibles, Seattle (-12,4%) devançant désormais San Francisco (-11,2%) au bas du classement. Il n’est pas surprenant que le Sud-Est (+5,4%) reste le plus fort du pays. région, tandis que l’Ouest (-6,2%) reste le plus faible. »