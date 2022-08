La baisse des niveaux d’eau du Yangtsé en Chine révèle trois statues bouddhistes alors que la canicule se poursuit | Nouvelles du monde

La chute des niveaux d’eau du fleuve Yangtze en Chine a révélé une île submergée avec trois statues bouddhistes qui auraient 600 ans.

Certaines parties du Yangtze – le troisième plus long fleuve du monde – se sont asséchées au milieu d’une grave vague de chaleur qui a conduit à l’émission d’une alerte à la sécheresse à l’échelle nationale.

Les trois statues ont été trouvées sur la partie la plus élevée du récif de l’île en la Chine ville du sud-ouest de Chongqing.

L’une des statues de l’île – appelée Foyeliang – représente un moine assis sur un piédestal de lotus.

La canicule est la plus extrême depuis six décennies et a vu les températures dépasser régulièrement 40 ° C (104 ° F) dans un certain nombre de villes.

Les prévisionnistes ont averti que les conditions étouffantes pourraient durer jusqu’en septembre au milieu des craintes d’une “situation grave” dans la province du Sichuan en raison de la perte d’eau du système hydroélectrique.

Les autorités ont travaillé pour maintenir l’électricité et trouver de l’eau douce pour irriguer les cultures avant la récolte d’automne.

La forte vague de chaleur dans le bassin du Yangtze a été causée par un anticyclone subtropical plus important que d’habitude dans le Pacifique occidental.

Elle dure depuis plus de deux mois, réduisant l’approvisionnement en hydroélectricité et asséchant de vastes étendues de terres arables.

Le fleuve Yangtze fait vivre environ un tiers de la population du pays.

Des responsables à Pékin ont mis en garde contre le risque croissant de conditions météorologiques extrêmes en Chine en raison de changement climatique – tandis que de fortes pluies ont continué de faire des ravages dans d’autres régions du pays.

Les niveaux d’eau sur le tronc principal du Yangtze et les lacs des bassins d’inondation de Dongting et Poyang sont désormais d’au moins 4,85 mètres (16 pieds) moins profonds que la normale – et les plus bas jamais enregistrés pour la période, ont déclaré des responsables.

Les précipitations dans le bassin ont été d’environ 45 % inférieures à la normale depuis juillet, selon les prévisionnistes.