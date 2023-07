La baisse des investissements immobiliers en Chine s’aggrave en juin alors que le changement structurel inflige des douleurs

« Bien sûr, cela justifie un peu plus de mesures de relance budgétaire et monétaire, mais si vous regardez l’ensemble de l’année, même avec une croissance de 6,3 % au deuxième trimestre, nous pouvons toujours atteindre une croissance annuelle de 5 % sans gros problème », a-t-elle ajouté. .

« Cette année, en raison du ralentissement majeur des marchés du logement et de la consommation, nous n’avons en fait pas vu le genre de rebond de la croissance économique plus large », a déclaré Dan Wang, économiste en chef à la Hang Seng Bank (Chine), à ​​l’émission « Street Signs Asia » de CNBC. » lundi. La croissance chinoise au deuxième trimestre s’est établie à 6,3 % par rapport à l’année précédente et à 0,8 % par rapport au trimestre précédent, décevant une fois de plus les attentes du marché.

Le 7,9 % de baisse l’investissement de janvier à juin a été plus élevé que baisse de 7,2 % rapporté de janvier à mai. Le mois dernier, le deuxième développeur chinois Chine Vanke a dit le secteur est « en effet sous pression à court terme » et que la situation est « pire que prévu », selon une traduction de CNBC.

Le secteur immobilier du pays a du mal à sortir d’une crise du crédit après que le gouvernement a réprimé son niveau d’endettement en août 2020. Des années de croissance exubérante ont conduit à la construction de villes fantômes où l’offre dépasse la demande, alors que les promoteurs cherchent à capitaliser sur le désir pour l’accession à la propriété et l’investissement immobilier.

Le Bureau national des statistiques a déclaré que le secteur se stabiliserait progressivement à mesure que l’économie dans son ensemble se redresserait et passerait d’un développement à grande vitesse à un développement stable à moyen et long terme.

Lundi, les données ont également montré que les nouvelles mises en chantier, en termes de superficie, ont diminué de 24,3 % au premier semestre par rapport à il y a un an, tandis que le parc de logements achevés a augmenté de près de 19 %.

Le secteur a été durement touché par une crise du crédit persistante au cours des deux dernières années, avec une vague de projets de logements inachevés en raison de la pénurie de liquidités des promoteurs, ce qui a incité certains acheteurs à arrêter les versements hypothécaires.

Le ralentissement économique plus général a également conduit de nombreuses personnes à économiser le capital qui aurait pu être consacré à l’achat de logements et à l’investissement.

Lundi dernier, la Banque populaire de Chine et la National Financial Regulatory Administration allégement de prêt prolongé pour certains promoteurs, soulignant que leurs objectifs étaient de garantir que les maisons en construction pourraient être livrées – un signal qu’un soutien plus ciblé pourrait être à venir.

« Pour contrer les vents contraires persistants de la croissance (ralentissement de l’immobilier et déficit de confiance en particulier), nous prévoyons davantage de mesures d’assouplissement (ciblées) dans les mois à venir, en mettant l’accent sur la fiscalité, le logement et la consommation, même si l’ampleur de la relance devrait être plus faible que lors des précédents assouplissements. cycles », ont déclaré les économistes de Goldman Sachs dans une note lundi après la publication des données.

Les observateurs du marché se tournent vers la réunion du Politburo plus tard ce mois-ci – qui examine traditionnellement les performances économiques du pays depuis le début de l’année – pour plus de conseils sur la relance politique. Les dirigeants chinois ont signalé ces dernières semaines qu’ils seraient probablement judicieux et ciblé dans leur soutien politique.